Greenpeace: Ministerstvo potvrdilo pokutu Lesům ČR za kácení v Krušných horách

Foto | Nikol Krejčová / Greenpeace

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo pokutu Lesům ČR za kácení starých stromů v chráněném území v Krušných horách na Mostecku. ČTK o tom informovalo hnutí Greenpeace. Státní podnik pokácel zhruba 400 stromů v prosinci 2021.Pokutu 100 000 korun za porušení zákona dostaly Lesy ČR již dříve, proti tomu se odvolaly. Ministerstvo nyní pokutu snížilo na 40 000 korun, přestože podle Greenpeace cena vytěženého a prodaného dřeva byla mnohonásobně vyšší. Vyjádření podniku ČTK zjišťuje.

Lesy ČR vykácely u Litvínova stromy v Evropsky významné lokalitě bez povolení. Byly staré 250 let, v roce 2017 byly zařazeny do návrhu přírodní památky Pekelské údolí, vyhlášené několik měsíců po kácení. Z rozhodnutí ministerstva o přestupku vyplývá, že Lesy ČR předem věděly o tom, že bez souhlasu krajského úřadu nemohou stromy porazit.

"Od počátku kritizujeme Lesy ČR za to, že porušily zákon, to nyní konečně ministerstvo potvrdilo, ale až po několika letech přichází trest. Pokuta je ale směšně nízká i vzhledem k tomu, že je to jeden trest hned za několik provinění při správě vzácných lesů v Krušných horách a v Jeseníkách," uvedl Lukáš Hrábek z Greenpeace.

Organizace Greenpeace se snažila řízení o přestupku Lesů ČR účastnit. Česká inspekce životního prostředí a ministerstvo tomu však svými rozhodnutími podle hnutí zabránily. Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu byl postup ministerstva v této otázce nezákonný a ministerstvo bude muset rozhodnout znova, upozornila organizace.

Lesy ČR na podzim oznámily, že v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří plánují zřídit 1250 hektarů bezzásahových zón, zároveň v oblasti usilují o kácení zhruba 15 000 stromů ještě před vyhlášením chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Ústecký kraj již dvakrát Lesům ČR zakázal další kácení v porostech starších 120 let, firma se proti tomu odvolala, uvedlo Greenpeace.

reklama