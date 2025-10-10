https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/greenpeace-motoriste-v-cele-mzp-predstavuji-pohrdani-verejnym-zajmem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Greenpeace: Motoristé v čele MŽP představují pohrdání veřejným zájmem

10.10.2025 21:31 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Packa / Wikimedia Commons
Ekologická organizace Greenpeace kritizuje návrh vznikající vládní koalice, aby ministerstvo životního prostředí vedl zástupce Motoristů. Ve vyjádření zaslaném ČTK to označila za pohrdání veřejným zájmem. Zároveň vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby trval na tom, že ministr musí být člověk, jehož hlavním zájmem je ochrana přírody a životního prostředí.
 
"Strana, která odmítá obnovitelné zdroje, chce rušit ekologické dotace a oslabovat pravidla chránící klima i krajinu, nemůže vést resort, jehož úkolem je hájit zdravé prostředí pro lidi a přírodu," uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican. "Ministerstvo životního prostředí musí řídit někdo, kdo chápe jeho poslání a staví se za ochranu klimatu, vody, krajiny a zdraví lidí, ne někdo, kdo v ochraně životního prostředí vidí nepřítele," doplnil.

"Vyzýváme prezidenta republiky Petra Pavla, aby bez ohledu na to, kdo konkrétně nakonec bude na ministra životního prostředí navržen, při jeho jmenování trval na tom, že musí jít o důvěryhodného člověka, jehož hlavním zájmem je ochrana přírody a životního prostředí pro lidi, nikoli prosazování zájmů fosilního průmyslu či uhlobaronů," zdůraznil Bican.

Greenpeace speciálně kritizovala předsedu Motoristů Petra Macinku, o němž se spekuluje jako o pravděpodobném kandidátovi na ministra. Organizace upozornila, že Macinka dosud působil v Institutu Václava Klause, mezi jehož sponzory patří majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač. "Tykač institutu jenom za rok 2024 poslal deset milionů korun. Není proto žádné překvapení, že i program Motoristů zastupuje více zájmy uhlobarona Tykače než ochrany životního prostředí," uvedl Bican.

Greenpeace společně se dvěma desítkami dalších ekologických organizací ve čtvrtek v otevřeném dopisu vyzvala předsedu ANO Andreje Babiše, aby do čela ministerstva životního prostředí nenominoval nikoho z Motoristů. S obdobným apelem se na pravděpodobného příštího premiéra obrátilo přes 50 profesorů a 400 vědců. Ekologové upozorňovali, že program Motoristů v otázkách ochrany životního prostředí odporuje programu ANO a že by Motoristé mohli ohrozit výsledky, jichž ANO na tomto resortu dosáhlo v letech 2014 až 2021.

Babiš dnes uvedl, že chápe znepokojení různých organizací a že s nimi bude jednat. Zmínil, že nejvíce výtek mu přišlo právě ohledně ministerstva životního prostředí. Česká televize dnes uvedla, že se zástupci ekologů kritických k Motoristům se pravděpodobný budoucí premiér sejde příští týden.

ANO, SPD a Motoristé dnes oznámili rozdělení resortů v nové vládě. ANO bude mít pozici premiéra a resorty financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci za SPD budou v čele resortů obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají resorty zahraničí, kultury, životního prostředí a nové ministerstvo sportu, prevence a zdraví.

Jan Šimůnek

10.10.2025 21:34
Je mi líto. Já také chci, aby toto ministerstvo vedl nějaký důvěryhodný člověk. Tedy rozhodně spíš někdo od Motoristů než nějaký favorit pofidérní ekologické organizace.
