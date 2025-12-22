https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sekce-ochrany-klimatu-a-sekce-ochrany-zivotniho-prostredi-na-mzp-se-slouci
Sekce ochrany klimatu a sekce ochrany životního prostředí na MŽP se sloučí

22.12.2025 19:05 | PRAHA (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí
Na ministerstvu životního prostředí (MŽP) se sloučí sekce ochrany klimatu a ochrany životního prostředí. Celkově bude zrušeno 17 systemizovaných míst, zároveň šest nových vznikne. ČTK to dnes sdělil ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka, který je dočasně pověřený vedením ministerstva životního prostředí. Zrušeno podle něj na MŽP bude také sedm útvarů, vznikne ale pět nových. Ve 23 případech se útvary přesunou v organizační struktuře úřadu. Změny vstoupí v platnost od 1. ledna 2026.
 
"Změny se týkají zejména sloučení sekce ochrany klimatu a sekce ochrany životního prostředí. V rámci této systemizace došlo vzhledem ke krátkosti času pouze k přípravě nové struktury ministerstva a zrušení některých služebních a pracovních míst," řekl Macinka. Dodal, že další redukce míst se uskuteční v souvislosti s revizí agend při další změně systemizace v roce 2026.

Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) byla jako součást systematizace nové vlády zrušena povinnost, aby náměstci ministra životního prostředí měli bezpečnostní prověrku. "Zřejmě se počítá s tím, že by ji někteří nezískali. Co mě ale zaráží víc, je otázka, k čemu je náměstek, který nemůže ministra plnohodnotně zastupovat ani na jednání vlády, kde se běžně projednávají utajované informace," napsal Hladík na sociální síti X.

V České televizi (ČT) se poté Hladík pozastavil nad tím, že Macinka na MŽP zrušil odbor rozpočtu. "Naprosto nelogický krok," řekl s poukazem na to, že se právě vyjednává o státním rozpočtu na příští rok. Sloučení sekce ochrany klimatu a ochrany životního prostředí označil Hladík za ideologickou změnu. Vychází to z odporu Motoristů k vědeckým faktům, na MŽP takto vniká fosilní lobby, podotkl.

Na ministerstvu životního prostředí se tak počet zaměstnanců podle plánu systemizace sníží o 11 lidí. Minulý týden média informovala o možném zrušení sekce ochrany klimatu v souvislostí s odchodem jejího ředitele Petra Holuba. Pod sekci ochrany klimatu spadají čtyři různé ministerské odbory. Ty se zabývají například ochranou ovzduší, obchodováním s emisemi, dekarbonizací nebo ekonomickými analýzami.

Jaroslav Bican z Greenpeace ČR ČTK sdělil, že sloučením sekce ochrany klimatu se naplňují obavy, které ekologové v posledních měsících vyjadřovali. "Bude to mít pravděpodobně dlouhodobé dopady na naplňování evropských klimatických závazků i rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice," dodal.

Na státních úřadech ubude od začátku ledna 322 míst, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejvíce míst ubude na úřadu vlády, ministerstvech financí a průmyslu. Na začátku tohoto roku bylo úřednických míst 73 520. Aktuální návrh ale pro letošní rok počítá s číslem 73 352. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) šlo o první kolo systemizace a bude se v ní pokračovat, protože vláda hledá další úspory.

Systemizace se týká 150 služebních úřadů. Jde o úřad vlády, 14 ministerstev a 91 jim podřízených služebních úřadů. Dále je to 15 ústředních správních úřadů, kterým je podřízených dalších 29 úřadů. Patří mezi ně nově Národní lesnický institut v podřízenosti ministerstva zemědělství, jehož zařazení znamená nárůst o 458 míst.

