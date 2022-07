Hamburk by při nedostatku plynu mohl omezit přísun teplé vody domácnostem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Hamburk by v případě nedostatku plynu mohl omezit přísun teplé vody a vytápění domácností. Nedělníku Welt am Sonntag to sdělil městský senátor pro životní prostředí Jens Kerstan, který je členem strany Zelených. Řekl to v době, kdy se Německo připravuje na dopady omezování dodávek ruského plynu.

"Při akutním nedostatku plynu by mohla být teplá voda v případě nouze k dispozici pouze v určitou denní dobu," řekl Kerstan. Dodal, že hanzovní město, které je zároveň spolkovou zemí, také zvažuje, že by snížilo obecnou maximální pokojovou teplotu v síti dálkového vytápění.

Spolkový nouzový plán počítá ve své třetí fázi s tím, že přednost při zásobování teplou vodou a teplem dostanou před průmyslem domácnost a instituce kritické infrastruktury, jako jsou například nemocnice. Podle Kerstana ale nemusí být z technických důvodů takové rozlišování vždy možné.

Německo spěšně hledá alternativní trasy plynu a dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). Hamburský senátor dnes varoval, že plánovaný dočasný terminál na LNG v Hamburku bude v provozu nejdříve v polovině příštího roku. "V průběhu července budeme vědět, zda a na kterém místě je proveditelný dočasný terminál LNG v Hamburku," řekl. První dva německé dočasné terminály LNG ve Wilhelmshavenu a Brunsbüttelu by měly být uvedeny do provozu na konci letošního roku, dodal list s odvoláním na německé ministerstvo hospodářství.

