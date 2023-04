Hamé Babice ušetří díky nové technologii až 75 procent dosud spotřebované vody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Potravinářský závod Hamé Babice na Uherskohradišťsku spustil novou technologii na rekuperaci a recyklaci vody. Ročně díky ní uspoří přes 300 milionů litrů vody a recyklací tepla také zhruba 5000 MWh energie a 1000 tun oxidu uhličitého. Práce na nové technologii začaly před dvěma a půl lety, náklady činily přibližně 85 milionů korun. Odhadovaná finanční návratnost investice se pohybuje mezi třemi a půl až šesti lety, řekli novinářům ředitel závodu Vojtěch Čambala a manažer projektu Tomáš Proksa.

Primárním cílem investice je podle zástupců podniku udržitelnost. "My tady spotřebujeme vody velkou spoustu. Vodu potřebujeme udržet léta letoucí. A s tím, jak se tady bilance srážek a vody pohybuje, tak potřebujeme mít jistotu, že i za dalších deset let budeme mít vodu k dispozici. A proto cesta je jí spotřebovávat míň, tak aby v krajině zůstala," řekl Čambala.

Vodu závod používá opakovaně, stejně jako významnou část tepelné energie. Drtivá většina vody je zapotřebí pro sterilování potravin. "Dříve se voda vzala, použila se pro sterilační proces a vypustila se. Dnes my tu vodu vezmeme, použijeme ji pro sterilační proces, vezmeme si energii, vyčistíme a pošleme zpátky," řekl Proksa.

Úspora vody nyní činí 45 procent, po náběhu technologie do plného provozu by to letos v létě mělo podle Proksy být až 75 procent. Závod, který vyrábí především paštiky, pomazánky a hotová jídla, před instalací technologie ročně spotřeboval 450 milionů litrů vody. "Již nyní, při úspoře 45 procent, zachráníme tolik vody, kolik by pokrylo spotřebu pětitisícového města,“ uvedl Čambala.

Více než 99 procent vody používané v závodě Hamé Babice, který má zhruba 500 zaměstnanců, pochází ze studní v okolí. Zatímco dříve jich podnik využíval deset, nyní sedm. Nová technologie vyžadovala rozšíření staré vodárny, kde se z vody odstraňují železo a mangan a změkčuje se. Postavena byla i druhá vodárna s hlavními technologiemi pro recyklaci a rekuperaci. "My jsme neobjevili Ameriku, ta technologie je vymyšlená. Poskládali jsme jednotlivé malé technologické celky do jednoho velkého," řekl Proksa.

Na střeše nové budovy jsou fotovoltaické panely, které podle něj vyrobí energii potřebnou pro provoz všech čerpadel a filtrů. Znamená to, že nová technologie je energeticky neutrální. Podle Lenky Mynářové, předsedkyně správní rady Institutu pro cirkulární ekonomiku, je i proto celý projekt unikátní. "Uspěl by okamžitě a kdekoliv," řekla Mynářová.

Hamé patří mezi přední tuzemské výrobce trvanlivých i chlazených potravin, exportuje do desítek zemí. Za rok 2021 vykázalo obrat téměř 3,31 miliardy korun a čistý zisk 429,3 milionu korun. Loňské hospodářské výsledky podnik zatím oficiálně nezveřejnil. V roce 2016 se Hamé stalo součástí norské skupiny Orkla, v roce 2020 byla dokončena integrace firem Hamé a Vitana do společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko. Od té doby vystupuje Hamé jako obchodní značka. Do portfolia Hamé Babice patří značky Májka, Hamé, Felix nebo Otma. Loňská výroba závodu podle Čambaly činila zhruba 27.000 tun.

