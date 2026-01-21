Hardegg počítá do tří dnů se zlepšením kvality vody po úniku kejdy z Česka
21.1.2026 22:33 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | NOBUHIRO ASADA / Shutterstock
"Podle aktuálního stavu lze předpokládat, že hasičský zásah bude pokračovat alespoň do zítřka (do čtvrtka)," uvedl velitel místních hasičů. Ti zatím zásobují obyvatele pitnou vodou z cisteren. Vodohospodářský úřad je na místě a v pravidelných intervalech provádí odběry vzorků.
Vodou naředěná kejda unikla z protržené jímky na farmě u Podmyčí na Znojemsku. Řekou Dyjí se dostala do národního parku Podyjí a znečištění v úterý před polednem dosahovalo k Hardeggu. Případ vyšetřuje policie.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk