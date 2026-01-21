https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hardegg-pocita-do-tri-dnu-se-zlepsenim-kvality-vody-po-uniku-kejdy-z-ceska
Hardegg počítá do tří dnů se zlepšením kvality vody po úniku kejdy z Česka

21.1.2026 22:33 (ČTK)
Nouzové zásobování pitnou vodou v rakouské příhraniční obci Hardegg, které po úniku kejdy z protržené jímky na české straně hranice od úterý zajišťují hasiči, potrvá asi ještě zhruba tři dny. Uvedl to podle agentury APA starosta obce Friedrich Schechtner.
 
V rakouském Hardeggu preventivně přerušili odběr pitné vody z obecního vrtu poté, co až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, uniklo v pondělí na farmě u Podmyčí na české straně hranice. Rakouské úřady počítají se zlepšením kvality vody během jednoho až tří dnů.

"Podle aktuálního stavu lze předpokládat, že hasičský zásah bude pokračovat alespoň do zítřka (do čtvrtka)," uvedl velitel místních hasičů. Ti zatím zásobují obyvatele pitnou vodou z cisteren. Vodohospodářský úřad je na místě a v pravidelných intervalech provádí odběry vzorků.

Vodou naředěná kejda unikla z protržené jímky na farmě u Podmyčí na Znojemsku. Řekou Dyjí se dostala do národního parku Podyjí a znečištění v úterý před polednem dosahovalo k Hardeggu. Případ vyšetřuje policie.

