https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hasici-na-znojemsku-ukoncili-cinnost-chemicke-laboratore-zajistuji-dodavky-vody
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hasiči na Znojemsku ukončili činnost chemické laboratoře, zajišťují dodávky vody

24.1.2026 16:54 | PODMYČE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | rostislavkral / Depositphotos
Hasiči ukončili činnost mobilní chemické laboratoře, pomocí níž monitorovali situaci na řece Dyji po pondělním protržení jímky s kejdou na farmě u Podmyčí na Znojemsku. Prioritou je podle nich nyní zajištění nouzové dodávky pitné vody, uvedli včera večer na síti X. Ve spolupráci se Záchranným útvarem hasičů a Správou státních hmotných rezerv (SSHR) zajistili pět cisteren pro zavážení pitné vody do tamních vodojemů.
 
"Na Znojemsku dnes večer končí činnost mobilní chemické laboratoře. Prioritou je zajištění nouzové dodávky pitné vody. O součinnost jsme proto požádali Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru a Správu státních hmotných rezerv. Na místě je pět cisteren na pitnou vodu, které budou podle pokynů vodáren doplňovat vodovodní síť," uvedli hasiči.

Z protržené jímky vyteklo až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, část z nich natekla do řeky Dyje. Znečištěná voda v týdnu protekla národním parkem a ve středu se dostala do znojemské vodárenské nádrže. V noci na pátek se závadné látky z kejdy dostaly až ke hrázi znojemské nádrže, odkud vodárny odebírají vodu. Vodohospodáři ale ubezpečili, že kontaminovaná voda se do distribuční sítě nedostala.

Vodárenská akciová společnost (VAS) ve Znojmě nicméně preventivně kvůli znečištění nádrže odstavila úpravnu vody. Pitnou vodu do sítě dováží cisternami odjinud. Voda ve vodovodní síti byla a je nadále pitná a zdravotně nezávadná a lidé ji mohou bez obav používat, řekla ČTK mluvčí vodárenské společnosti Iva Librová.

Ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě uvedlo, že situace je v současné době pod kontrolou, dočasně se zhoršila kvalita vody zejména v hraničním úseku řeky Dyje. Situaci řeší primárně Znojmo, protože je pověřeno řízením prací při zneškodňování havárie podle zákona o vodách. Na řešení havárie ale spolupracují také další orgány. "Správa národního parku Podyjí spolu s Českou inspekcí životního prostředí monitoruje případné úhyny ryb a jiných živočichů, především zvláště chráněných druhů. Monitoring vlivu havárie probíhá také ze strany Povodí Moravy a Hasičského záchranného sboru," sdělil ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé).

Případem se zabývá i policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Radomír Dohnal Ekolist.cz MŽP: Únik závadných látek způsobený vylitím kejdy na Znojemsku je pod kontrolou Úpravna pitné vody Foto: Depositphotos Vodárenská firma ve Znojmě preventivně odstavila úpravnu vody, voda je dál pitná Foto: Marek Nowocień Wikipedia Znečištění kejdou ve znojemské nádrži dosáhlo hráze, voda ve Znojmě je dál pitná

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist