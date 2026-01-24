Hasiči na Znojemsku ukončili činnost chemické laboratoře, zajišťují dodávky vody
Z protržené jímky vyteklo až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, část z nich natekla do řeky Dyje. Znečištěná voda v týdnu protekla národním parkem a ve středu se dostala do znojemské vodárenské nádrže. V noci na pátek se závadné látky z kejdy dostaly až ke hrázi znojemské nádrže, odkud vodárny odebírají vodu. Vodohospodáři ale ubezpečili, že kontaminovaná voda se do distribuční sítě nedostala.
Vodárenská akciová společnost (VAS) ve Znojmě nicméně preventivně kvůli znečištění nádrže odstavila úpravnu vody. Pitnou vodu do sítě dováží cisternami odjinud. Voda ve vodovodní síti byla a je nadále pitná a zdravotně nezávadná a lidé ji mohou bez obav používat, řekla ČTK mluvčí vodárenské společnosti Iva Librová.
Ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě uvedlo, že situace je v současné době pod kontrolou, dočasně se zhoršila kvalita vody zejména v hraničním úseku řeky Dyje. Situaci řeší primárně Znojmo, protože je pověřeno řízením prací při zneškodňování havárie podle zákona o vodách. Na řešení havárie ale spolupracují také další orgány. "Správa národního parku Podyjí spolu s Českou inspekcí životního prostředí monitoruje případné úhyny ryb a jiných živočichů, především zvláště chráněných druhů. Monitoring vlivu havárie probíhá také ze strany Povodí Moravy a Hasičského záchranného sboru," sdělil ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé).
Případem se zabývá i policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
