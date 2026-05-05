Hasiči zmenšili plochu požáru v Českém Švýcarsku na 5 hektarů. Skončila letecká pomoc

5.5.2026 19:28 | CHŘIBSKÁ (ČTK)
Zdroj | MŽP ČR
Hasičům se dnes podařilo snížit plochu požářiště v národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na pět hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhaly. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne.
 
Požár dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Dnes bylo cílem intenzivního zásahu, na kterém se podílelo zhruba 370 hasičů a šest vrtulníků, snížit zasaženou plochu v těžko přístupném terénu z 20 na pět hektarů, což se večer podařilo. Přes noc se budou nad lokalitou, kde platí bezletová zóna, pohybovat drony s termokamerami, které slouží k vyhledávání skrytých ohnisek.

Na místě zůstávají profesionální i dobrovolní hasiči. "Pokud drony objeví v noci nějaká ohniska, budou je ihned hasiči likvidovat," uvedl Kalvoda. Ve středu se počítá nadále s odřady profesionálních hasičů ze tří sousedních krajů a také dobrovolnými hasiči. Důležitost jejich pomoci dnes vyzdvihl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Také ve středu by se v terénu mělo pohybovat kolem 370 hasičů. "Nadále platí, že jediným zraněným zůstává hasič, který se zkraje zásahu přehřál," uvedl mluvčí.

Z letiště nad městem, odkud startovalo během zásahu až osm vrtulníků, se hasiči zřejmě přesunou na jiné místo v Chřibské. Při práci hasičům stále pomáhají lidé ze správy národního parku České Švýcarsko. Hasiči předpokládají, že do konce týdne vyhlásí likvidaci požáru a místo předají pracovníkům parku.

Místo dnes navštívil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Zopakoval, že po uhašení požáru bude chtít zahájit debatu o tom, jak v národním parku zpracovávat staré suché dřevo. "Koncepce se opravdu musí předělat, protože mění se nám klima, to klima se nám bude měnit ještě pět, deset, možná 15 let. A my musíme zcela zásadně začít s tou věcí pracovat," uvedl ministr. Dřevo nyní ve velké míře zůstává kvůli živinám přímo v lesích.

Červený již dříve řekl, že jeho strana ani vláda nepopírají klimatickou změnu. Považuje ale za zbytečné ji označovat jako klimatickou krizi. Dodal, že stát se musí na klimatickou změnu připravit, avšak racionálně. Před Červeného jmenováním byl řízením ministerstva životního prostředí dočasně pověřen předseda Motoristů Petr Macinka."Chtěl bych uklidnit českou veřejnost a všechny běžné občany a sdělit jim, že pomyslně dnešním dnem skončila v ČR klimatická krize," uvedl tehdy Macinka.

Příčina požáru zatím není známa, vyšetřování začalo v pondělí, uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. K příčinám požáru se dnes odmítl vyjadřovat. Jasná dosud není ani výše škod.

Mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov v pondělí ČTK řekl, že lze vyloučit přirozené příčiny vzniku požáru, protože bouřka v oblasti nebyla. Za požárem podle něj stojí člověk stejně jako v případě největšího požáru v ČR, který zasáhl oblast v okolí Hřenska před čtyřmi lety. Tehdy ale požár zasáhl desetkrát větší území.

