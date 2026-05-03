Hasiči zmenšují plochu požáru v Českém Švýcarsku, dorazí vrtulníky ze Slovenska

3.5.2026 20:51 | DĚČÍN (ČTK)
Ilustrační foto
Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod 100 hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk se Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér. České televizi to dnes večer řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Ze Správy státních hmotných rezerv ČR odeslali hasičům 30 000 litrů leteckého petroleje pro vrtulníky, oznámila na síti X večer SSHR.
 
"V žádném případě nemůžeme vyhlásit lokalizaci. Pokud se to podaří, mohlo by to být do zítřejšího (pondělního) večera," uvedl Vlček. Vrtulníky budou podle něho pomáhat s hašením do soumraku a v noci budou hasiči pracovat na tom, aby se požár nerozšiřoval. Vlček nicméně neplánované rozšíření nevyloučil, například v případě silnějšího větru.

Platí nejvyšší stupeň poplachu. Hasiči rozdělili požářiště na čtyři úseky. Dva jsou problematické. Jedná se o zasaženou část v oblasti na Tokáni a o úsek nedaleko domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. Velitel zásahu Dušan Uhlík ČTK večer řekl, že jsou však problematické lokality i ve zbývajících dvou úsecích. Zásah tam komplikuje skalnatý terén, který je velmi špatně přístupný. Také tam hasí vrtulníky. "Letecká podpora je při tomto zásahu naprosto zásadní," zdůraznil velitel.

Zásah komplikuje teplo, sucho a vítr. "Vítr je náš největší nepřítel," podotkl Uhlík. Přes noc proto zůstanou hasiči na svých stanovištích, podle předpovědi by však foukat nemělo.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl požár vidět i z vesmíru. Meteorologové uvedli, že ho zachytila družice MTG z výšky přes 35 000 km nad zemským povrchem.

Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou hoří od soboty. Nyní na místě zasahuje okolo 400 hasičů, kteří mají přes 100 kusů techniky. Jeden hasič se při zásahu přehřál. Jídlo i pití mají hasiči zajištěné, přesto obce v okolí vyhlásily sbírku nápojů a potravin. Pomáhají také místní obyvatelé, kteří hasičům vaří a nabízejí jim ubytování.

Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.

Podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) zatím není potřeba svolávat krizový štáb. Kdyby se situace zhoršila, jsou na to podle něj všichni připraveni. Na místo chce jet v úterý ráno.

Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Déšť na většině území republiky očekávají v úterý a ve středu. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.

V sobotu hasiči zhruba tři hodiny likvidovali požár lesních pozemků u Šašovic blízko Želetavy, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Větší počet jejich jednotek zasahoval také u požárů lesů u Lipice a u Čejkova na Pelhřimovsku. Celkem bylo o víkendu v kraji pět požárů lesů a lesních pozemků a na dalších místech hasiči hasili požáry trávy nebo dohašovali požářiště.

K požáru porostu dnes vyjeli také pražští hasiči do Hostivaře. Na místě vyhlásili druhý stupeň poplachu a zasahovalo tam devět jednotek. I s ohledem na výstrahu ČHMÚ kvůli riziku požárů pražský magistrát dnes prodloužil zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech do půlnoci z úterý na středu. Platí od soboty.

Druhý stupeň požárního poplachu platil v sobotu také u Kryštofova údolí na Liberecku, kde hořelo asi 25 hektarů lesa. Přes hodinu hasiči v sobotu likvidovali také požár skládky u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. V tomto případě ale příčinu ohně nezjišťovali. Podobné požáry skládek mohou podle nich vzniknout třeba kvůli špatnému třídění, kdy se do skládky dostane předmět, který může následně zahořet.

