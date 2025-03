Havárie v Hustopečích je největší nehodou s benzenem na světě, uvedl Hladík. Krizový štáb doporučil vyhlášení stavu nebezpečí

Zdroj | HZS Olomouckého kraje Havárie je svým rozsahem největší havárií benzenu na světě, uvedl Hladík. Dosud největší byla nehoda v Číně, která byla tak přibližně třikrát menšího rozsahu.

Krizový štáb ministerstva životního prostředí doporučil hejtmanovi Olomouckého kraje vyhlásit pro oblast Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku stav nebezpečí, který umožní urychlit sanační práce po únorové havárii cisteren s benzenem. Po dnešním jednání štábu to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Situaci na místě označil za velmi nebezpečnou, mimořádně závažnou a riskantní. Olomoucký hejtman Okleštěk v reakci uvedl, že se nechystá vyhlásit stav nebezpečí. Podle něj jde z pohledu legislativy havárie za státem.

Likvidace škod podle Hladíka vyjde na vyšší stovky milionů korun. Sanace potrvá roky, je to největší havárie svého druhu na světě. "Po likvidačních pracích nyní nastává druhá fáze sanace. Riziko znečištění podzemních vod a řeky Bečvy je stále vysoké. Složky záchranného systému pracují tak rychle, jak to situace a velice náročné podmínky dovolují," řekl Hladík.

Obyvatelům v oblasti bezprostřední nebezpečí podle Hladíka nehrozí. Ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček řekl, že se jim daří situaci dobře komunikovat. "Všechna opatření jsou dělána nejrychleji, jak jen je to techniky možné," dodal. Jednotlivé složky na místě pracují v dýchacích přístrojích a speciálních oblecích. Nyní se v oblasti buduje ochrana formou takzvaných larsenových stěn.

"Tedy i jednotlivé řešení této havárie, zamezení šíření podzemních vod a likvidace a sanace tohoto území jsou originální, specifické, neustále se vyvíjejí a dělají na tom špičky kapacit nejenom v České republice, ale také ze zahraničí," řekl Hladík. "Budou aplikované nějaké technologie, které jsou světově unikátní," doplnil. Ministr bude dnes informovat vládu o rozsahu a nebezpečnosti kontaminace vod a některých potřebách, které bude vláda zajišťovat.

V Hustopečích na konci února vykolejil a shořel vlak převážející přes tisíc tun toxického benzenu. Odborníci upozorňují na to, že další opatření se musí udělat v co nejkratší době, aby se co nejvíce snížila další kontaminace podzemních vod benzenem.

