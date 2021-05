Havlíček: Obnovitelné zdroje v ČR budou mít z Bruselu k dispozici 100 miliard korun

Katka Pazderů 27.5.2021 17:59

Měli bychom konečně vypsat tendr na zajištění dodávky elektřiny v ČR a ať se přihlásí Ti, kteří si věří, kteří mají nejlepší a nejlevnější projekty. Dělají to tak v jiných evropských zemích, tak proč my stále ještě řešíme státní podporu. A stát musí investovat do rozvoje sítí, státních sítí.

Ukázalo by se v nahé kráse, že fotovoltaika je více než konkurenceschopná i bez dotací. ČEZ teď předpokládá, že za výkon 1000MW v obnovitelných zdrojích zaplatí 15 mld Kč. Za nové Dukovany, také 1000MW, pak předpokládá dle konzervativního odhadu zaplatit 320 mld. Ano, životnost fotovoltaiky je 15-20 let, životnost nové jaderky řekněme 45 let. A zde je velmi dobře vidět, že jaderka je už opravdu investičně mimo. za cenu nových Dukovan můžeme mít 3000 MW na 45 let.

Bez dotací! a BEZ UHLÍ 2030!

