Hejtman žádá vládu o páté prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou

18.8.2025 12:22 (ČTK)
Sanace kontaminované půdy v Hustopečích nad Bečvou.
Zdroj | Hasičský záchranný sbor ČR - Olomoucký kraj
Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) kvůli likvidaci následků nehody vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou po vládě žádá další prodloužení stavu nebezpečí. ČTK dnes řekl, že postupuje podle požadavků České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Stav nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou, kde se nehoda stala koncem února, vláda naposled prodlužovala před dovolenou ministrů, a to do 25. srpna.
 
Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) dnes ČTK potvrdil, že kabinet se situací bude znovu zabývat na prvním setkání po třítýdenním volnu 20. srpna. O prodloužení stavu bude rozhodovat popáté.

Opatření umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů. Na konci srpna uplyne od havárie půl roku. Podle Oklešťka stále zbývá zlikvidovat zhruba polovinu znečištění. Podle něj prodlužování stavu nebezpečí může trvat ještě měsíce.

Hladík už dříve řekl, že náklady na likvidaci následků havárie včetně sanace zamořené půdy a vody by neměly přesáhnout miliardu korun. Maximum znečištění by se podle něj mělo odklidit do listopadu i vzhledem k fyzikálním vlastnostem benzenu, které ovlivní dekontaminační práce přes zimu.

Podle odhadu sanační společnosti z poloviny července se v místě stále nacházelo asi 150 tun vysoce hořlavého a výbušného benzenu. Odvezeno k likvidaci bylo přes 100 tun benzenu a téměř 5000 metrů krychlových odpadní vody.

Nákladní vlak vykolejil u Hustopečí nad Bečvou 28. února. Většina cisteren s mimořádně toxickou látkou se při havárii poškodila a benzen začal nekontrolovaně unikat do půdy. Následně se vzňal a intenzivně hořel. Podle ČIŽP uniklo do životního prostředí až 400 tun benzenu. Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu nyní na místě čistí filtry s aktivním uhlím.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
PH

Pavel Hanzl

18.8.2025 13:14
Není mi divné, že se to stalo v Hustopečích (jak otrava Bečvy), není mi divné, že vezli ten benzen z Babišovy DEZY (která otrávila Bečvu), je mi ale divné, že dodnes neuveřejnili viníka (jako v kauze otravy Bečvy). Asi fakt s tím nic společného nemá, ale jak je tohle možné? Proč neví veřejnost, kdo to spáchal, když to platí? Na co máme OČTŘ a ještě novináře?
