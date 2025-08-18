Hejtman žádá vládu o páté prodloužení stavu nebezpečí u Hustopečí nad Bečvou
Opatření umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů. Na konci srpna uplyne od havárie půl roku. Podle Oklešťka stále zbývá zlikvidovat zhruba polovinu znečištění. Podle něj prodlužování stavu nebezpečí může trvat ještě měsíce.
Hladík už dříve řekl, že náklady na likvidaci následků havárie včetně sanace zamořené půdy a vody by neměly přesáhnout miliardu korun. Maximum znečištění by se podle něj mělo odklidit do listopadu i vzhledem k fyzikálním vlastnostem benzenu, které ovlivní dekontaminační práce přes zimu.
Podle odhadu sanační společnosti z poloviny července se v místě stále nacházelo asi 150 tun vysoce hořlavého a výbušného benzenu. Odvezeno k likvidaci bylo přes 100 tun benzenu a téměř 5000 metrů krychlových odpadní vody.
Nákladní vlak vykolejil u Hustopečí nad Bečvou 28. února. Většina cisteren s mimořádně toxickou látkou se při havárii poškodila a benzen začal nekontrolovaně unikat do půdy. Následně se vzňal a intenzivně hořel. Podle ČIŽP uniklo do životního prostředí až 400 tun benzenu. Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu nyní na místě čistí filtry s aktivním uhlím.
