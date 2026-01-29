https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hektar-zemedelske-pudy-v-cr-loni-stal-372.550-kc-mezirocne-o-3-4-procenta-vice
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hektar zemědělské půdy v ČR loni stál 372 550 Kč, meziročně o 3,4 procenta více

29.1.2026 17:48 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Hektar zemědělské půdy v ČR loni stál 372 550 korun, ve srovnání s rokem 2024 se tak jeho cena zvýšila o 3,4 procenta. Vyplývá to z pravidelné zprávy o trhu s půdou, kterou ČTK poskytla společnost Farmy.cz. Půda v Česku zdražuje dlouhodobě, od roku 2015 se její cena zvýšila zhruba o 210 000 korun za hektar.
 
Zpráva uvádí, že se loni zemědělská půda nejčastěji obchodovala mezi 30 a 55 korunami za metr čtvereční. U nejkvalitnějších půd a v okolí velkých měst ale cena překračovala i horní hranici tohoto rozmezí. V průběhu roku nicméně tržní cena půdy kolísala, když v prvním a čtvrtém kvartálu mezičtvrtletně klesala, zatímco ve druhém a třetím mezičtvrtletně rostla. Ve všech případech dosáhla mezičtvrtletní změna ceny nanejvýš 1,5 procenta.

Meziročně se zvýšil rozdíl mezi cenou orné půdy a cenou trvalých travních porostů. Zatímco v roce 2024 činil 24 procent, loni vzrostl na 30 procent. Průměrná cena orné půdy loni dosáhla 39,60 koruny za metr čtvereční, meziročně to bylo o 4,4 procenta více. Trvalé travní porosty se loni obchodovaly průměrně za 30,30 koruny za metr čtvereční, což představovalo meziroční pokles o 0,4 procenta.

Firma Farmy.cz zaznamenala loni 48procentní podíl nezemědělských investorů na realizovaných obchodech, zemědělských investorů bylo 52 procent. Podíl nezemědělských investorů na obchodech se dostal na nejvyšší úroveň od roku 2021, když otočil klesající trend z předchozích tří let. "Tento posun je však způsoben spíše nižším zájmem zemědělců než zvýšenou aktivitou investorů nezemědělských. Příčinou může být zhoršená ekonomická situace v zemědělském sektoru," konstatovala zpráva.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Strniště v zimě Foto: Larry Mundy Shutterstock Ministerstvo zemědělství bude mít letos rozpočet 63 miliard Kč, na národní dotace dá 4 miliardy Kč Sklizeň cibule Foto: Depositphotos Pěstitelé zeleniny v ČR by chtěli, aby spotřebitelé kupovali domácí produkci Námraza na révě Foto: Marilylle Soveran Flickr Lednové mrazivé počasí je pro vinohrady dobrá zpráva, chrání je před chorobami

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist