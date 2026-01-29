Hektar zemědělské půdy v ČR loni stál 372 550 Kč, meziročně o 3,4 procenta více
Meziročně se zvýšil rozdíl mezi cenou orné půdy a cenou trvalých travních porostů. Zatímco v roce 2024 činil 24 procent, loni vzrostl na 30 procent. Průměrná cena orné půdy loni dosáhla 39,60 koruny za metr čtvereční, meziročně to bylo o 4,4 procenta více. Trvalé travní porosty se loni obchodovaly průměrně za 30,30 koruny za metr čtvereční, což představovalo meziroční pokles o 0,4 procenta.
Firma Farmy.cz zaznamenala loni 48procentní podíl nezemědělských investorů na realizovaných obchodech, zemědělských investorů bylo 52 procent. Podíl nezemědělských investorů na obchodech se dostal na nejvyšší úroveň od roku 2021, když otočil klesající trend z předchozích tří let. "Tento posun je však způsoben spíše nižším zájmem zemědělců než zvýšenou aktivitou investorů nezemědělských. Příčinou může být zhoršená ekonomická situace v zemědělském sektoru," konstatovala zpráva.
