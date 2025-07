Heřmanův Městec obnoví zámecký rybník, čeká ho pyrotechnický průzkum

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Obnově vyschlého zámeckého rybníka v Heřmanově Městci na Chrudimsku bude předcházet pyrotechnický průzkum a případná likvidace munice z druhé světové války. Město rybník koupilo od rybářů, kteří na jeho údržbu neměli peníze. ČTK to řekl starosta Aleš Jiroutek (Patrioti Heřmanova Městce)."Musíme udělat sondy, abychom věděli, jaké tam jsou nánosy bahna. A čeká nás pyrotechnický průzkum. Údajně, když německá posádka opouštěla zámek, naházela do rybníka munici. Říkali to pamětníci. Na břehu se už nějaké náboje našly," řekl Jiroutek.

Rybník o velikosti 1,7 hektaru byl vybudován v 18. století a patří městu, po dlouhých jednáních ho koupilo od rybářů za 1,1 milionu korun.

Plocha už je zarostlá a vyschlá. Město ji chce obnovit včetně přítoku vody. "Je to krajinářský prvek v parku. Přeloučtí rybáři na to neměli dech. Věřím, že to všechno poskládáme dohromady. S tím souvisí i stavba jezu na Podolce, rybník tam bez vodního přítoku nebude," řekl Jiroutek.

Město chce letos projektovat. Podle starosty bude na cestě ještě hodně překážek. "Přespříští týden máme první schůzku s projektantem. Do konce roku potrvá projektování. Jsme v zámeckém parku, což je zapsaná kulturní památka, není to jednoduché zajistit všechny vyjadřovačky a povolení. Jsem optimista, že koncem příštího roku by se mohlo začít pracovat," řekl Jiroutek.

Rybník je v zámeckém parku o rozloze okolo 43 hektarů. Založil ho v 18. století hrabě Jan Václav Špork. Je evropsky významnou lokalitou, protože tam žije páchník hnědý a další vzácní živočichové. Zároveň je to kulturní a přírodní památka. Nachází se tam také památný strom, dub letní. Park patří Domovu pro seniory Heřmanův Městec, jehož zřizovatelem je město Praha. Správce se snaží park postupně obnovit.

