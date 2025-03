Hladík: Sanace území v Hustopečích potrvá měsíce, experti se na ní zatím neshodli

Zdroj | HZS Olomouckého kraje V Hustopečích na konci února vykolejil a shořel vlak převážející benzen.

Sanace území v okolí Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku kvůli šíření toxického benzenu potrvá měsíce. Na jejím přesném postupu se však odborníci dosud plně neshodli, protože jde o bezprecedentní událost. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KUD-ČSL). Podle něj bude pro obnovení dopravy zapotřebí přesunout část železniční tratě v okolí.V Hustopečích na konci února vykolejil a shořel vlak převážející benzen. Odborníci upozorňují na to, že další opatření se musí udělat v co nejkratší době, aby se co nejvíce snížila další kontaminace podzemních vod benzenem.

"Ta havárie je bezprecedentní a obrovská, hrozí reálná kontaminace. Ten problém bude na měsíce a ještě i poté to budeme muset dosledovávat," řekl Hladík.

Podle něj se odborníci dosud stoprocentně neshodli, jakým způsobem se bude zasažené území sanovat. "Co ale víme, že potřebujeme to ohnisko, kde je nejvíce benzenu, ohraničit," řekl ministr.

Správa železnic by proto podle něj měla začít uvažovat o přesunutí části tratě na zasaženém území. Podle Hladíka je to nutné kvůli co nejrychlejšímu obnovení železniční dopravy na důležitém úseku.

V okolí Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku od pátku platí stav nebezpečí. Vyhlásil ho olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Stav nebezpečí umožní rychlejší sanaci zamořené půdy a vody. Nařízení platí zatím do 27. dubna.

V Hustopečích na konci února vykolejil a shořel vlak převážející přes tisíc tun toxického benzenu. Odborníci upozorňují na to, že další opatření se musí udělat v co nejkratší době, aby se co nejvíce snížila další kontaminace podzemních vod benzenem.

