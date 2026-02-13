Hladina Baltského moře je nebývale nízko, podle vědců je to kvůli větru a tlaku
13.2.2026 11:14 (ČTK)
Gazeta.pl píše, že tento stav znamená komplikace v námořní plavbě, kdy je potřeba opatrněji plánovat trasy lodí. Nízké stavy vody jsou také v přístavech u ústí řek a někde jsou odkryté jindy zatopené části dna.
Baltské moře je největší plochou s brakickou vodou, v níž je koncentrace soli vyšší než ve sladké vodě a nižší než v mořské vodě. V jeho hlubokých částech často panuje nedostatek kyslíku a podle vědců si by současná situace mohla mít i pozitivní efekty. Pokud se situace v počasí změní a do Baltu se dostane chladná, slaná a dobře okysličená voda, může to podmínky zlepšit.
