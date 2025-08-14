Hnízdění vlaštovek oddaluje demolici mostu přes rameno Dyje v Břeclavi-Poštorné
Most na frekventované silnici I/55 z Břeclavi do Rakouska je 70 let starý a je ve špatném technickém stavu, denně přes něj projede 20 000 automobilů včetně kamionů. ŘSD nechá starý most strhnout a postaví nový. "S biologickým dozorem probíráme takové technické detaily nového mostu, jako je zrnitost vnějšího povrchu tak, aby na něm mohli ptáci znovu hnízdit," dodal Rýdl.
Hnízdiště pod mostem v Poštorné je podle Švehlíka v Česku unikátní. "Je zde hnízdní kolonie vlaštovek obecných, které obvykle pod mosty nehnízdí. Vlaštovky jsou svým hnízdištím věrné a snaží se na ně vrátit každý rok. To potvrzuje i fakt, že navzdory instalaci ochranných sítí, které měly hnízdění zabránit, si několik párů hnízda znovu postavilo," konstatoval Švehlík. Hnízdění vlaštovek obvykle trvá od 10. dubna do 20. srpna, ŘSD ale s demolicí počká do začátku září, aby bylo jisté, že hnízdění již skončilo.
Přibližně v té době převede provoz přes říční rameno na mostní provizoria. Ta už na místě stojí, stavebníci dokončují jejich napojení na silnici. Jedno mostní provizorium bude určené pro pěší a cyklisty, druhé pak pro automobily. Nový most by měl mít životnost 100 let.
Na provizorním mostě bude omezena rychlost na 20 kilometrů v hodině, dodržování limitu budou hlídat radary úsekového měření. Nižší rychlost sníží jednak hlučnost dopravy, ale také opotřebení provizorního mostu.
