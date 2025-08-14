https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hnizdeni-vlastovek-oddaluje-demolici-mostu-pres-rameno-dyje-v-breclavi-postorne
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hnízdění vlaštovek oddaluje demolici mostu přes rameno Dyje v Břeclavi-Poštorné

14.8.2025 01:15 | BŘECLAV (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Steve Williams / Flickr
Hnízdění vlaštovek oddaluje demolici starého mostu přes odlehčovací rameno Dyje v břeclavské části Poštorná. Ač stavební firma na spodní straně mostu instalovala ochranné sítě, několik párů vlaštovek na konstrukci zahnízdilo. Kvůli ochraně těchto ptáků tak demolice začne na začátku září, až hnízda opustí, řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl a Petr Švehlík ze společnosti Ekopontis, která zajišťuje biologický dozor.
 
"Stavba, jejíž rozpočet je 87 milionů korun bez DPH, začala v dubnu a měla by skončit na konci letošního roku. Demolice starého mostu už měla v této době probíhat, kvůli hnízdícím ptákům jsme ji ale museli odložit," uvedl Rýdl.

Most na frekventované silnici I/55 z Břeclavi do Rakouska je 70 let starý a je ve špatném technickém stavu, denně přes něj projede 20 000 automobilů včetně kamionů. ŘSD nechá starý most strhnout a postaví nový. "S biologickým dozorem probíráme takové technické detaily nového mostu, jako je zrnitost vnějšího povrchu tak, aby na něm mohli ptáci znovu hnízdit," dodal Rýdl.

Hnízdiště pod mostem v Poštorné je podle Švehlíka v Česku unikátní. "Je zde hnízdní kolonie vlaštovek obecných, které obvykle pod mosty nehnízdí. Vlaštovky jsou svým hnízdištím věrné a snaží se na ně vrátit každý rok. To potvrzuje i fakt, že navzdory instalaci ochranných sítí, které měly hnízdění zabránit, si několik párů hnízda znovu postavilo," konstatoval Švehlík. Hnízdění vlaštovek obvykle trvá od 10. dubna do 20. srpna, ŘSD ale s demolicí počká do začátku září, aby bylo jisté, že hnízdění již skončilo.

Přibližně v té době převede provoz přes říční rameno na mostní provizoria. Ta už na místě stojí, stavebníci dokončují jejich napojení na silnici. Jedno mostní provizorium bude určené pro pěší a cyklisty, druhé pak pro automobily. Nový most by měl mít životnost 100 let.

Na provizorním mostě bude omezena rychlost na 20 kilometrů v hodině, dodržování limitu budou hlídat radary úsekového měření. Nižší rychlost sníží jednak hlučnost dopravy, ale také opotřebení provizorního mostu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Silnice Foto: ulleo Pixabay Soud zrušil povolení k zásahům do biotopů kvůli mimoúrovňové křižovatce u Kuřimi Pohled na Trosky z Kozákova Foto: Jan Stejskal Ekolist.cz Odpůrci nové silnice 35 Českým rájem vyzvali k zastavení prací na její přípravě Kolona aut Foto: Depositphotos Senát je proti zavedení každoročních technických prohlídek starších vozidel

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 62

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Koordinované mapování přineslo přes 25 tisíc záznamů o invazních druzích v ČR

Diskuse: 10

Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do nádrže u Kryr

Diskuse: 1

V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

Diskuse: 1

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 22
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist