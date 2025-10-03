Hodonín po neshodách odvolal dlouholetého ředitele tamní zoo
3.10.2025 12:00 | HODONÍN (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Francois Libert / Flickr
Rada města jmenovala nového ředitele, stal se jím dosavadní vedoucí technického oddělení Jiří Ingr. Mluvčí doplnila, že v nejbližší době bude v organizaci zahájený hloubkový audit, který prověří hospodaření a činnost organizace.
Zoo Hodonín patří k nejmenším a nejmladším zoologickým zahradám v České i Slovenské republice. Jako zookoutek byla otevřena v roce 1977, o dva roky dříve byl jmenován první ředitel a přijati první zaměstnanci. Zařízení si tak letos připomíná 50 let. Loni tam zavítalo téměř 177.000 návštěvníků, což je meziročně zhruba o 3000 více. Šlo o třetí nejvyšší návštěvnost zahrady.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk