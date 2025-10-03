https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hodonin-po-neshodach-odvolal-dlouholeteho-reditele-tamni-zoo
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hodonín po neshodách odvolal dlouholetého ředitele tamní zoo

3.10.2025 12:00 | HODONÍN (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Francois Libert / Flickr
Rada města Hodonín odvolala ředitele tamní zoo Martina Kruga, důvodem byly podle vedení města dlouhodobé neshody. Zoo nově vede Jiří Ingr, sdělila mluvčí radnice Petra Kotásková. Krug vedl Zoo Hodonín od roku 2012. Město je zřizovatelem zoo.
 
O odvolání Kruga rada rozhodla tento týden ve středu. "Důvodem je ztráta důvěry ve vedení organizace a dlouhodobé neshody mezi vedením organizace a jejím zřizovatelem. Rozdílné názory neumožňovaly další konstruktivní spolupráci," uvedla mluvčí.

Rada města jmenovala nového ředitele, stal se jím dosavadní vedoucí technického oddělení Jiří Ingr. Mluvčí doplnila, že v nejbližší době bude v organizaci zahájený hloubkový audit, který prověří hospodaření a činnost organizace.

Zoo Hodonín patří k nejmenším a nejmladším zoologickým zahradám v České i Slovenské republice. Jako zookoutek byla otevřena v roce 1977, o dva roky dříve byl jmenován první ředitel a přijati první zaměstnanci. Zařízení si tak letos připomíná 50 let. Loni tam zavítalo téměř 177.000 návštěvníků, což je meziročně zhruba o 3000 více. Šlo o třetí nejvyšší návštěvnost zahrady.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vypouštění hřebce Galvana. Foto: Oliver Le Que Zoo Praha Ředitel pražské zoo Bobek kvůli kritice ke konci října rezignuje na funkci Vstup do Zoo Olomouc Foto: Korinek Wikimedia Commons Olomoucká zoo rozšířila chov o vzácného jelena barasingu původem z Indie Mládě žirafy Rothschildovy Foto: Helena Hubáčková Safari Park Dvůr Králové V Safari Parku Dvůr Králové se narodilo mládě ohrožené žirafy Rothschildovy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ve vejcích z volného chovu se napříč světem nachází alarmující koncentrace toxických látek

Diskuse: 79

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 42

Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy

Diskuse: 49

Obec Chotíkov otevřela opravený poplužní dvůr ze 13. století

Diskuse: 4

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 7

Jiří Nebřenský: Přeregulovanost řek - jsou fráze o zodpovědnosti bianko šekem k plýtvání finančními i přírodními zdroji?

Diskuse: 78

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 7
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist