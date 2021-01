Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hraboši byli v prosinci aktivnější než v listopadu, když pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) zjistili v průměru 817 tzv. aktivních východů z nor na jeden hektar půdy, což bylo meziměsíční navýšení o pět procent. Ústav tak v tuzemsku v současnosti eviduje 31 okresů ohrožených kalamitním výskytem hrabošů. ČTK to dnes řekla mluvčí ústavu Ivana Kršková.

Aktivní východ je díra do nory se zřetelnými pobytovými stopami, například se zataženými kousky rostlin nebo s ohlazeným vstupem. Intenzita výskytu hrabošů od října roste, podzimní srážky ji významněji neovlivnily.

U ozimých plodin odpovídá tento počet nor 4,1násobku prahu škodlivosti. "K nejvýznamnějšímu navýšení četnosti hrabošů došlo v Královéhradeckém kraji, a to až na 10,5 násobek prahu škodlivosti. Mezi další nejpostiženější kraje i nadále patří Středočeský a Ústecký kraj. Nárůst pokračuje v Olomouckém, Karlovarském, Libereckém i Jihomoravském kraji," dodala mluvčí. Populace hrabošů tak vstupují podle mluvčí do nového roku ve velkých počtech.

Počasí podle ní nepřálo na konci roku pokládání jedů na hlodavce. "V průběhu prosince se objevily nové lokality s významným poškozením, v řadě případů se bude o budoucnosti porostů zejména krmných plodin rozhodovat během prvních měsíců nového roku," uzavřela.

Boj proti přemnoženým hrabošům se v předloňském roce stal předmětem sporů. ÚKZÚZ předloni v létě povolil rozhoz jedu na povrch půdy na velké části území ČR, ministerstvo zemědělství však po kritice od ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo.

Po plošné aplikaci jedu na Moravě se našlo téměř 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy prokázaly zbytky jedu. ÚKZÚZ však uvádí, že za loňský rok uložil pouze pět pokut za nenahlášenou aplikaci jedu. Letos v červenci ústav s odkazem na údaje veterinářů a ornitologů ohlásil, že se nepotvrdily obavy, že na jed proti hrabošům budou plošně umírat jiná zvířata jako sovy nebo zajíci. Nyní se může jed používat lokálně.

Ve druhé polovině loňského září kritizovali ochránci přírody to, že zemědělci aplikují jed na hraboše Stutox II a Ratron na severu Čech i v místech, kde žije a loví kriticky ohrožený sýček obecný. Upozornili na to, že pro sýčky, kterých je v Česku jen asi 130 hnízdních párů, je to nebezpečné. Sýčci se hraboši živí, přiotrávení hlodavci pro ně navíc představují snadnou kořist. Mluvčí ÚKZÚZ tehdy poznamenala, že sýčci se neživí mrtvými hraboši, ale jako všechny sovy je vede při lovu sluch. Ústav nicméně připomněl zemědělcům povinnost a důležitost sběru uhynulých hrabošů, a to i při aplikaci jedu do nor.

