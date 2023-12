Hrad dostane osm milionů na obnovu porostů v lánské oboře

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kancelář prezidenta republiky bude moci dostat z rozpočtové kapitoly ministerstva zemědělství 7,8 milionu korun z Národního plánu obnovy. Peníze budou pro Lesní správu Lány na obnovu a zajištění porostů do 40 let věku. Převod peněz schválil sněmovní rozpočtový výbor, který to má ve své pravomoci. S převodem souhlasilo i ministerstvo financí.

Převod peněz nebude mít dopad na výsledné hospodaření z rozpočtu Hradu, protože přesun peněz bude účtován jako příjem z EU a výdaj spolufinancovaný z EU. Poskytnutí peněz souvisí s deseti rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje, který lánské správě schválil příspěvky na uvedený účel v celkové sumě 7,8 milionu korun z Národního plánu obnovy. Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací v kapitole kanceláře prezidenta republiky.

reklama