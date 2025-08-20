Humpolec zabavil přes 100 zvířat z nevyhovujícího chovu, šelmy tam zůstávají
"Na základě veterinárních kontrol, které tam probíhají pravidelně, se teď věci daly víc do pohybu," řekl Aujezdský. Do záchranných stanic město umístilo 108 zvířat, hlavně sovy a další druhy dravců, dále fretky, nutrie, lišky, mývala či nosála.
"V chovu se nadále v nevyhovujících podmínkách nachází 16 tygrů ussurijských, dva lvi a dvě pumy americké. Pro tato zvířata v současné době neexistují volné kapacity pro jejich umístění. O řešení situace s umístěním velkých kočkovitých šelem dlouhodobě jednáme s ministerstvem životního prostředí," dodal Aujezdský.
Vhodné stanice pro zabavené šelmy v Česku chybí. Tygr ussurijský zabavený na jaře z nelegálního chovu na Vsetínsku našel dočasné útočiště v Zoologické zahradě v Liberci. V září se zřejmě přesune do záchranné stanice v Nizozemsku. Na mezery v chovu nebezpečných zvířat, které umožňují obcházení zákona, poukázal začátkem srpna incident v Zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud utekl z klece lev a policie ho zastřelila. Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení.
