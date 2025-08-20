https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/humpolec-zabavil-pres-100-zvirat-z-nevyhovujiciho-chovu-selmy-tam-zustavaji
Humpolec zabavil přes 100 zvířat z nevyhovujícího chovu, šelmy tam zůstávají

20.8.2025 11:30 | HUMPOLEC (ČTK)
Humpolec na Pelhřimovsku minulý týden zabavil přes 100 zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná. Upozornil na to server iROZHLAS. Mluvčí humpolecké radnice Jiří Aujezdský ČTK řekl, že chov byl problematický delší dobu, proto radnice kvůli možnému týrání zvířat podala v lednu trestní oznámení.
 
Ve spolupráci s policií a Českou inspekcí životního prostředí město z chovu odvezlo především drobná zvířata, zůstává v něm dvacítka šelem, které není kam umístit.

"Na základě veterinárních kontrol, které tam probíhají pravidelně, se teď věci daly víc do pohybu," řekl Aujezdský. Do záchranných stanic město umístilo 108 zvířat, hlavně sovy a další druhy dravců, dále fretky, nutrie, lišky, mývala či nosála.

"V chovu se nadále v nevyhovujících podmínkách nachází 16 tygrů ussurijských, dva lvi a dvě pumy americké. Pro tato zvířata v současné době neexistují volné kapacity pro jejich umístění. O řešení situace s umístěním velkých kočkovitých šelem dlouhodobě jednáme s ministerstvem životního prostředí," dodal Aujezdský.

Vhodné stanice pro zabavené šelmy v Česku chybí. Tygr ussurijský zabavený na jaře z nelegálního chovu na Vsetínsku našel dočasné útočiště v Zoologické zahradě v Liberci. V září se zřejmě přesune do záchranné stanice v Nizozemsku. Na mezery v chovu nebezpečných zvířat, které umožňují obcházení zákona, poukázal začátkem srpna incident v Zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud utekl z klece lev a policie ho zastřelila. Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení.

reklama
 
reklama


