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Husovy sady v Sokolově město letos obnoví, přibudou i kovové sochy hmyzu

7.6.2026 18:31 | SOKOLOV (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Sokolov chystá další úpravy Husových sadů za více než osm milionů korun. Budou v nich nové cesty, lavičky, bludiště a kovové sochy hmyzu. Práce začnou v květnu a jejich dokončení je plánované na listopad, informovala radnice. V minulosti město v parku odbahňovalo rybníky a čistilo přítoky vody.
 
Do soutěže na úpravy Husových sadů s předpokládanou cenou 11,9 milionu korun se přihlásilo sedm zájemců. Vítězný zhotovitel práce provede za 8,7 milionu korun včetně DPH, řekla ČTK Lenka Benešová z odboru rozvoje města z oddělení dotací a veřejných zakázek.

Stěžejní částí oprav bude obnova cest. "Bude tam dlažba v okrové barvě, tak jako je už v části zámeckého parku. Cyklostezka zůstane v asfaltu a současně osadíme i nějaký nový mobiliář, celkem 27 laviček, z nichž některé se vymění a část bude úplně nová," uvedla. Přibudou i odpadkové koše.

"V části parku, kde je travnatá plocha, by mělo vzniknout nové bludiště, zelené z keříků a mělo by jít o jilm, který se bude zkracovat a upravovat," popsala referentka novou zeleň. Doplněn bude i živý plot u cyklostezky a v plánu je výsadba dalších rododendronů.

Vedení města také schválilo pořízení 12 kovových soch hmyzu. Po parku by měli být rozmístěni mravenci, motýli, včelky a vážky. Zhotovitele bude radnice teprve soutěžit, předpokládaná cena je okolo 85 000 korun. Instalace kovových dekorací je naplánovaná na druhou polovinu letošního roku.

Husovy sady jsou mezi městským úřadem, poliklinikou, zámeckým parkem a městským bazénem. Je v nich rozsáhlá síť chodníků a vede jimi i cyklostezka.

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