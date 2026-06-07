Husovy sady v Sokolově město letos obnoví, přibudou i kovové sochy hmyzu
Stěžejní částí oprav bude obnova cest. "Bude tam dlažba v okrové barvě, tak jako je už v části zámeckého parku. Cyklostezka zůstane v asfaltu a současně osadíme i nějaký nový mobiliář, celkem 27 laviček, z nichž některé se vymění a část bude úplně nová," uvedla. Přibudou i odpadkové koše.
"V části parku, kde je travnatá plocha, by mělo vzniknout nové bludiště, zelené z keříků a mělo by jít o jilm, který se bude zkracovat a upravovat," popsala referentka novou zeleň. Doplněn bude i živý plot u cyklostezky a v plánu je výsadba dalších rododendronů.
Vedení města také schválilo pořízení 12 kovových soch hmyzu. Po parku by měli být rozmístěni mravenci, motýli, včelky a vážky. Zhotovitele bude radnice teprve soutěžit, předpokládaná cena je okolo 85 000 korun. Instalace kovových dekorací je naplánovaná na druhou polovinu letošního roku.
Husovy sady jsou mezi městským úřadem, poliklinikou, zámeckým parkem a městským bazénem. Je v nich rozsáhlá síť chodníků a vede jimi i cyklostezka.
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