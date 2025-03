Hustopečští rybáři k nehodě: Opatření se musejí udělat rychle, dokud je sucho

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Likvidace následků ekologické katastrofy se podle hustopečských rybářů po nehodě cisteren s jedovatým benzenem v bezprostřední blízkosti jejich vodních ploch musejí provést rychle, dokud je sucho. Jinak podle nich hrozí, že se toxická látka z kontaminované půdy dostane do štěrkopískových podloží a do jejich jezer. To nejbližší o rozloze 17 hektarů je vzdáleno od železniční tratě, na které vykolejené cisterny plné toxické látky vzplály, zhruba 80 metrů. ČTK to dnes řekl jednatel hustopečského rybářského svazu Jaromír Pospíšil."Je to hrůza. Doufáme hlavně, aby bylo sucho, aby nepršelo, aby se stihlo rychle odklidit kontaminované území. Pokud bude sucho a zvládne se to, snad to bude dobré, ale pokud přijdou deště a ty jedy se dostanou do jezera, bude to malér. Celá niva Bečvy u nás v Hustopečích má štěrkové podloží a to v celé šířce. Pokud se to dostane dolů a do štěrkového podloží, bude to velký malér. Jde o čas," řekl dnes ČTK jednatel spolku.

Doplnil, že hustopečský rybářský svaz má v oblasti devět chovných jezer, vyjma jednoho se všechna ostatní nacházejí po spádu dolů kolem řeky Bečvy. "Zatím v jezeru ani ve vodách nebylo nic, ale je sucho," doplnil jednatel spolku. Také podle předsedy spolku Stanislava Pernického byly všechny vzorky povrchových vod odebraných za poslední tři dny shledány zatím jako nezávadné, bez překročení škodlivých limitů.

Dekontaminaci zasažené půdy řešil v neděli na místě hydrogeolog. "Společně s firmou, která provádí dekontaminace, se dohodli na tom, že udělají přerušovaný zářez v prostoru pole mezi tratí a jezerem a udělají ho do hloubky spodní hladiny vody. Budou zjišťovat, jak se tam bude vsakování projevovat. Pokud zjistí přítomnost chemikálií, budou provádět odsávání z této šachty tak, aby se do jezera nic nedostalo," řekl dnes ČTK Pernický.

Žádné úhyny ryb zatím rybáři nezaznamenali, z preventivních důvodů však hasiči umístili v části jezera, která je nejblíž místa havárie, norné stěny a místo zasypali sorbentem. "My jsme společně s hasiči zastavili vodoteč, která vede kolem místa havárie do jezera, zaslepili jsme přepad z jezera z horního do spodního tak, aby ta voda nepostupovala dál a zároveň jsme zaslepili výusť ze spodního jezera šestka západ, tak aby voda nešla do Bečvy," doplnil předseda hustopečských rybářů.

Pro hustopečské rybáře jde o čtvrtou tragédii v pořadí za poslední dobu. V září 2020 byla Bečva v jejich oblasti otrávena kyanidem, v úseku řeky pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov uhynulo až 40 tun ryb. Loni v létě kvůli velkému poklesu kyslíku řešili velký úhyn na jezeru číslo 2, odklidit museli přitom tuny uhynulých ryb. Dva týdny poté čelili následkům povodně, která vypláchla i jejich jezera, dodal jednatel spolku. "Je to hrůza, masakr. Už jsem měl dotaz, zda to tady není nějaké zakleté místo. Pevně věřím, že snad ne," dodal Pernický.

