Indie chystá investice do solární energetiky, chce snížit závislost na Číně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | chuttersnap / Unsplash Země má ambiciózní plán získávat do konce desetiletí ze sluneční energie 280 gigawattů elektřiny.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Indie investuje 195 miliard rupií (přes 56 miliard Kč) na podporu místní výroby solárních modulů, čímž zintenzivní kampaň za snížení závislosti na dovozu z Číny. Země má ambiciózní plán získávat do konce desetiletí ze sluneční energie 280 gigawattů elektřiny. Nyní z Číny dováží 80 procent komponentů pro odvětví solární energetiky. Investice je součástí rozpočtu na příští finanční rok, který začne v dubnu a který dnes představila ministryně financí Nirmala Sítarámanová.

Závislost Indie na čínském dovozu se týká celého energetického odvětví a země přijala řadu opatření k jeho omezení. Vztahy sousedních zemí se zhoršily kvůli obavám z kybernetických útoků, příhraničním konfliktům a narušením dodávek v důsledku pandemie covidu-19. Národ "nechce nic kupovat od svého severního souseda," řekl minulý týden indický ministr energetiky Rádž Kumár Singh.

Nové financování doplňuje dřívější soubor pobídek za 45 miliard rupií, který pomohl přilákat do odvětví solární energetiky firmy jako Reliance Industries, největší indickou korporací, či Adani Group. Zvýšení výroby v oblasti čistých energetických technologií "otevírá obrovské pracovní příležitosti a přivede zemi na cestu udržitelného rozvoje", řekla ministryně Sítarámanová.

Nová politika pomůže zvýšit soběstačnost Indie ve výrobě solárních modulů a otevře exportní příležitosti, uvedla analytická společnost Crisil. Pobídky do roku 2024 potenciálně pomohou vytvořit 30 až 35 gigawattů kapacity solárních modulů, napsala společnost twitteru.

Vedle subvencí pro výrobce solárních modulů bude Indie v energetice podporovat využívání pelet z biomasy jako paliva v tepelných elektrárnách. Vláda též plánuje prodej takzvaných zelených dluhopisů na financování nízkouhlíkové infrastruktury budované státními podniky, uvedla ministryně financí.

Sítarámanová upozornila, že celkové vládní výdaje v příštím fiskálním roce budou meziročně vyšší o 4,6 procenta. Vedle solární energetiky bude vláda pobídky směřovat do infrastruktury a dostupného bydlení.

Indie bude po loňském poklesu, nejhorším za 40 let, letos jednou z nejrychleji rostoucích velkých ekonomik. Uvedla to v pondělí indická vláda, která za finanční rok do 31. března ve svém výhledu očekává růst o 9,2 procenta. V předchozím finančním roce tato třetí největší ekonomika v Asii o 7,3 procenta klesla.

V následujícím finančním roce tempo růstu podle předpokladů mírně zpomalí, ale stále bude relativně vysoké. Indická vláda růst odhaduje v rozmezí od osmi do 8,5 procenta.

reklama