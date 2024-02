Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 procenty, menší je na jihu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty. Nižší je na jihu Moravy, především na Znojemsku, místy také na jihu Čech. Půda není promrzlá, voda z dešťů a tání sněhu se tak mohla dostat do větších hloubek a doplňuje zásoby podzemních vod. Intersucho o tom informovalo na sociální síti X . Český hydrometeorologický ústav v úterý uvedl, že stav podzemních vod v Česku je nejlepší od roku 2015, do některých studní se po několika letech vrátila voda.

Na většině území Česka je podle portálu nasycená jak svrchní vrstva do 40 centimetrů, tak i spodní vrstva do jednoho metru. Z desetidenní předpovědi míry nasycení půdy vyplývá, že by se situace nijak zásadně měnit neměla. Obdobná míra nasycení na území ČR jako nyní by tak měla být i na začátku března.

V posledních dnech a týdnech místy až vydatně prší, půda přitom nepromrzá. Kvůli teplému počasí také tál sníh na horách. Podle předpovědi meteorologů se počasí v následujících dnech nijak výrazně nezmění, denní teploty by se podle nich měly pohybovat kolem deseti stupňů, předpovídají polojasno či s občasný déšť.

