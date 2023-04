Italské úřady a ochránci přírody vedou po zabití běžce spor o další osud medvědů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Calin Stan / Shutterstock Ilustrační foto

Italské úřady a ochránci přírody dál vedou spor o další osud medvědů v Tridentsku poté, co jeden z nich začátkem měsíce zabil při běhu v horách mladého muže. Medvědice, která běžce usmrtila, nyní v zajetí čeká, zda bude podle rozhodnutí šéfa provincie Maurizia Fugattiho utracena. Po stížnosti ekologů musí další postup určit soud, Fugatti ale mezitím vydal příkaz zabít i dalšího medvěda, který napadl člověka začátkem března, napsala agentura APA.

Zabití medvědů, kteří útočili na člověka, podpořil i italský ministr životního prostředí Gilberto Pichetto. Ten ale zároveň svolal zasedání odborné komise, která by měla jednat o dalším pokračování projektu Life Ursus, jenž koncem minulého století medvědy do volné přírody v Tridentsku na severu Itálie vrátil.

Medvědice s kódovým označením JJ4 je nyní v zařízení poblíž Tridentu (Trento), kde zůstane přinejmenším do 12. května, tedy do jednání správního soudu. Organizace na ochranu zvířat OIPA spustila na webu petici proti utracení medvědice, za 24 hodin ji podepsalo přes 100 000 lidí.

"Zabití medvědice JJ4 nesmí být pomsta. Její usmrcení mladému běžci život nevrátí, jak upozornila i jeho matka. Je ale třeba uvážit, že kvůli opakovaným útokům na lidi a zvířata je to s medvědy v Tridentsku problematické," řekl ministr Pichetto. Konečné slovo by podle něj měl mít šéf provincie a ve hře je i možné stěhování medvědů za hranice.

Fugatti, který autonomní kraj Tridentsko vede jako zástupce pravicové strany Liga, je zastáncem utrácení problematických zvířat. Kromě medvědice, která napadla a zabila 26letého běžce v údolí Val di Sole, chce nechat zastřelit i jedince MJ5, který začátkem března zranil ve stejném regionu turistu.

Medvědi se vrátili v Tridentsku do volné přírody na konci 90. let minulého století v rámci programu financovaného z evropských fondů. Do hor byla vypuštěna desítka medvědů ze Slovinska, nyní jich tam žije asi 120.

