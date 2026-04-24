Italské úřady vyšetřují úhyn 18 vlků v národním parku, mají podezření na otravu

24.4.2026 10:13 (ČTK)
Foto | Musicaline / Wikimedia Commons
Italské úřady vyšetřují úhyn nejméně 18 vlků a několika dalších zvířat nalezených v posledních dnech v národním parku. Úřady mají podezření na úmyslnou hromadnou otravu a skupiny na ochranu přírody uvádějí, že jde o jeden z nejhorších útoků na volně žijící zvířata v Itálii. Informovala o tom agentura Reuters.
 
Mršiny se našly na několika místech Národního parku Abruzzo a v jeho okolí. Jde o hornatou oblast ve střední části země, která je dlouhodobě považována za baštu zotavující se vlčí populace v Itálii.

Správa národního parku uvedla, že zvířata byla s největší pravděpodobností zabita otrávenou návnadou. To vyvolává obavy nejen o volně žijící zvířata a ohrožení biologické rozmanitosti, ale mohlo by to potenciálně ohrozit i veřejnost. Zatím ještě nejsou k dispozici výsledky testů, které mají zjistit, co vlky zabilo.

Ministr životního prostředí Gilberto Pichetto Fratin označil zabíjení vlků za "hrozné" a dodal, že nařídil italské lesní policii zintenzivnit kontroly ve snaze identifikovat pachatele. "Ministerstvo věnuje zvláštní pozornost ochraně druhu, který je tak důležitý pro rovnováhu našeho ekosystému," uvedl v prohlášení.

Populace chráněných vlků v Itálii se v posledních desetiletích zotavila poté, co byla ve 20. století téměř vyhubena. Sčítání z let 2020 až 2021 zjistilo, že v celé zemi žije přibližně 3300 vlků. To ale v některých venkovských oblastech vyvolává nelibost zemědělců, kteří si stěžují, že vlci napadají hospodářská zvířata.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.4.2026 10:45
V podobných zprávách mně chybí i to b). Pokud 3300 vlků znamená "zotavující se", kolik potom čítá zotavená populace? 5, či snad 10 tis. vlkův? Jinými slovy: jaký je cílový stav, a co se stane po jeho naplnění, tedy způsob regulace. Není-li toto nikde stanoveno, dochází logicky k výše uvedeným případům "samoregulace".
MJ

Marcela Jezberová

24.4.2026 11:05
Ještě nevíme, co vlky zabilo, ale už víme, že to byl jeden z nejhorších útoků na volně žijící zvířata. Takže nás vlastně ani nezajímá, proč pošli.
