Italské úřady vyšetřují úhyn 18 vlků v národním parku, mají podezření na otravu
Správa národního parku uvedla, že zvířata byla s největší pravděpodobností zabita otrávenou návnadou. To vyvolává obavy nejen o volně žijící zvířata a ohrožení biologické rozmanitosti, ale mohlo by to potenciálně ohrozit i veřejnost. Zatím ještě nejsou k dispozici výsledky testů, které mají zjistit, co vlky zabilo.
Ministr životního prostředí Gilberto Pichetto Fratin označil zabíjení vlků za "hrozné" a dodal, že nařídil italské lesní policii zintenzivnit kontroly ve snaze identifikovat pachatele. "Ministerstvo věnuje zvláštní pozornost ochraně druhu, který je tak důležitý pro rovnováhu našeho ekosystému," uvedl v prohlášení.
Populace chráněných vlků v Itálii se v posledních desetiletích zotavila poté, co byla ve 20. století téměř vyhubena. Sčítání z let 2020 až 2021 zjistilo, že v celé zemi žije přibližně 3300 vlků. To ale v některých venkovských oblastech vyvolává nelibost zemědělců, kteří si stěžují, že vlci napadají hospodářská zvířata.
