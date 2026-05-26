https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jak-lepe-hospodarit-s-vodou-v-krajine-vedci-hledaji-nejucinnejsi-opatreni-proti-suchu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak lépe hospodařit s vodou v krajině? Vědci hledají nejúčinnější opatření proti suchu

26.5.2026 12:32 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Vědci porovnají vhodnost zásahů do krajiny a způsob, jak přispějí k lepšímu hospodaření s vodou. Na tvorbě konceptu hodnocení takzvaných ekosystémových služeb nyní pracují vědci z několika českých institucí. Podle Jiřího Schneidera z Mendelovy univerzity je třeba vědět, které prostředky a kde jsou vhodné a které přispívají k řešení problémů s vysychající krajinou. Ta je hrozbou jak při nedostatku srážek, tak při jejich nadbytku.
 
Projekt WAMPES reaguje na dlouhodobě problematický pokles hladin povrchových i podzemních vod a následný zhoršující se stav ekosystémů. Zaměřuje na to, že bude možné změřit přínos konkrétních opatření pro ekosystémy - tedy na schopnost krajiny zadržovat a čistit vodu, ochlazovat prostředí či podporovat biodiverzitu. Různé přístupy bude přitom možné porovnávat.

"Tento přístup pak umožňuje efektivněji identifikovat a posuzovat přírodě blízká opatření, která využívají přirozené procesy v krajině k řešení různých problémů. Místo technických zásahů, například stavění betonových hrází, se pracuje s přírodou tak, aby sama pomáhala situaci řešit," vysvětlil Schneider.

Ti, kteří plánují a provádějí změny v krajině, mají díky projektu získat podrobnou metodiku, specializované mapy, softwarové nástroje nebo veřejné databáze pro účinnější boj se suchem.

Včasná adaptační opatření na zadržení vody v krajině se stávají jedním z klíčových faktorů, které ovlivní budoucí vývoj dopadů klimatické změny. Bez systematických kroků hrozí podle odborníků nejen zhoršování stavu krajiny, ale i ekonomické a společenské ztráty.

"Pokud nezasáhneme včas, dopady klimatické změny se budou prohlubovat. Zejména hrozí zvyšování intenzity sucha, přehřívání měst a hrozba přívalových povodní bude vyšší. Snížená schopnost krajiny zadržet a postupně uvolňovat vodu povede k poklesu zásob podzemních vod, degradaci půdy a vyšší zranitelnosti zemědělství i ekosystémů. Odkládání investic zároveň výrazně zvýší budoucí ekonomické náklady na řešení škod, obnovu infrastruktury a zajištění vodních zdrojů," uvedl Stanislav Ruman z Ostravské univerzity.

Pro účinnost opatření je třeba plánování koordinovat na větším území. Kromě dvou univerzit se na projektu podílí i Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe.

Silné a dlouhodobé sucho zasahuje Česko od začátku jara. Chudá na srážky byla jak zima, tak březen a duben a až deště v posledních dvou týdnech sucho zmírnily. Aktuálně jsou dva nejhorší stupně půdního sucha podle webu InterSucho jen na zanedbatelné části území.

Zásoba vody v půdě je ale nízká a kvůli předpokládanému počasí beze srážek v dalších dnech má rozsah a intenzita sucha opět poměrně rychle růst, upozorňují tvůrci InterSucha z CzechGlobe.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vrtulník hasí požár Foto: Depositphotos Letecká technika je klíčem k efektivnímu hašení požárů, řekl odborník z ČZU Fotbalový míč na hřišti Foto: Dimitris Agelakis Flickr Mistrovství světa ve fotbale vypustí do atmosféry nejvíce CO2 v historii turnajů Konference Bold Future: Jak přestat hrát ruletu s cenami energií a postavit si vlastní energetickou nezávislost

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist