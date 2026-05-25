Mistrovství světa ve fotbale vypustí do atmosféry nejvíce CO2 v historii turnajů

25.5.2026 10:50 (ČTK)
Fotbalový míč na hřišti
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Dimitris Agelakis / Flickr.com
Letošní fotbalové mistrovství světa konající se ve třech státech Severní Ameriky vyprodukuje nejvíce emisí CO2 ze všech sportovních akcí v historii. Upozornil na to server německého týdeníku Der Spiegel. Jedním z problémů je, že se akce bude konat v 16 městech Kanady, USA a Mexika, která jsou od sebe vzdálená tisíce kilometrů.
 
Podle výpočtů badatelů z univerzity ve švýcarském Lausanne letošní turnaj vyprodukuje mezi pěti až devíti miliony tun CO2. Oproti tomu olympijské hry v Paříži v roce 2024 vypustily do atmosféry "jen" 1,75 milionu tun tohoto skleníkového plynu.

Méně vyprodukovaly i velmi kritizované světové šampionáty v roce 2018 v Rusku (3,17 milionu tun CO2) a v roce 2022 v Kataru (3,17 milionu tun CO2).

"Na rozdíl od olympijských her, kde se u posledních ročníků uhlíková stopa spíše snižovala, je tomu u mistrovství světa ve fotbale mužů přesně naopak," konstatoval geograf David Gogishvili z Univerzity v Lausanne. Výzkum této instituce ukazuje, že letošní mistrovství světa ve fotbale za sebou zanechá největší uhlíkovou stopu v historii mezinárodního sportu.

Hlavním problémem nadcházející akce jsou obrovské vzdálenosti mezi jednotlivými stadiony. Vzdálenost mezi Miami a Vancouverem například činí více než 4500 kilometrů. Největším zdrojem emisí CO2 je letecká doprava, kterou budou využívat týmy, funkcionáři, zástupci médií, stejně jako více než pět milionů diváků, které chce mezinárodní fotbalová federace (FIFA) přilákat.

"Jeden jediný zápas ve finálové fázi mistrovství světa mužů způsobí mezi 44 000 a 72 000 tunami CO2," uvedli autoři zprávy britské organizace Vědci za globální odpovědnost. Podle jejich výpočtů jde o množství srovnatelné s emisemi, které 31 500 až 51 500 britských automobilů vypustí do atmosféry za celý rok.

Nadcházející mistrovství světa ve fotbale v USA, Mexiku a Kanadě bude nejen největší a finančně nejlukrativnější historii - turnaj se poprvé odehraje se 48 týmy a ve třech různých zemích.

Následující šampionát v roce 2030 se potom bude konat v šesti zemích na třech kontinentech. Zahájí jej tři úvodní zápasy v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, načež se turnaj přesune do Maroka, Španělska a Portugalska, kde se odehraje zbývajících 101 utkání.

