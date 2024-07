Jak se navrhuje krmítko nebo nádoba na bioodpad? Výrobce zahradnického náčiní Plastia získala ceny za design

Zdroj | Depositphotos Ocenění Red Dot Design Award dostaly dvě nádoby na bioodpad, jež navrhli designéři ze studia WRKS. Jedna nádoba je na sběr bioodpadu v kuchyni, druhá pro kompostování v záhonu.

Společnost Plastia vyrábí ve svém závodě v Novém Veselí ročně okolo šesti milionů nádob na pěstování rostlin, kompostování bioodpadu v domácnostech a dalších plastových výrobků. Léta spolupracuje s designéry, na podobě ptačích krmítek se domlouvala s ornitology, uvedla spolumajitelka Lenka Novotná."U nás se to někdy zaměňuje, že design je jen estetika, ale design je vlastně celý způsob, jak ten produkt navrhnete. To znamená jeho užitné a estetické vlastnosti i recyklovatelnost," řekla Novotná.

Čtyři výrobky české rodinné firmy už byly oceněné v mezinárodní soutěži Red Dot Design Award. Letošní ceny dostaly dvě nádoby na bioodpad, jež navrhli designéři ze studia WRKS. Jedna nádoba je na sběr bioodpadu v kuchyni, druhá pro kompostování v záhonu.

Za dvě ptačí krmítka dostali jejich autoři národní cenu za studentský design. Krmítko vyrobené podle požadavků ornitologů připomíná nafouknutý pouťový balonek. Do šikmého vletového otvoru se dostane jen jeden menší pták. Cílem je, aby se tam moc dlouho nezdržoval. Snižuje se tak riziko šíření chorob mezi ptactvem a do krmítka se nedostanou holubi a predátoři, uvedla Novotná.

Podnikatelé se inspirují trendy v zahraničí. Impulz pro výrobu samozavlažovacích květináčů a truhlíků byl podle Novotné z Ameriky. "Věděli jsme, že to tam funguje," řekla. Teď se tyto nádoby podílejí na ročním obratu podniku 45 procenty.

"Vyhledáváme růstové příležitosti, kde ještě konkurence nezareagovala tak rychle nebo to nepovažuje za záležitost, kterou by se stálo za to zabývat. Což je příběh našeho kompostéru," uvedla.

Kompostéry začala firma vyvíjet v roce 2013, inspirovala ji spolupráce s provozovateli komunitních zahrad v Praze. Pro kompostování používali dřevěné nádoby, které hnily a rozpadaly se.

První kompostér firmy Plastia vznikl ve spolupráci s designérem Jiřím Pelclem. "Z té vysoce funkční věci, která se schovávala do garáže a do sklepa, jsme udělali věc, kterou si lidé dávají do obýváku," řekla Novotná.

Firma teď dodává nádoby, v nichž se odpad rozkládá i pomocí kalifornských žížal či přidáním bakterií a kvasinek. Nejnovější oceněný typ s propustnou spodní částí se zahloubí přímo do půdy k rostlinám.

Výrobky Plastia podle Novotné pokrývají hospodaření v domácnosti - ze zbytků zeleniny a ovoce si může vyrobit kompost, který využije při pěstování. Od loňska výrobce u vybraných produktů používá místo chemického pigmentu barvivo z kávové sedliny. Letos spustil pilotní projekt na recyklaci květináčů, zapojily se do něj obchody na Moravě.

Plastia je na trhu tři desetiletí, vedou ji manželé Lenka a Stanislav Novotní. Za hranicemi prodává 70 procent produkce, kromě evropských zemí ji posílá například do Austrálie a USA. Za poslední hospodářský rok, který skončí tento měsíc, čeká firma obrat okolo 140 milionů korun, meziročně bude vyšší o 20 milionů. Export se zvyšuje například do skandinávských zemí.

