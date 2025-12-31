https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/japonskym-znakem-kandzi-pro-letosek-byl-kvuli-cetnym-utokum-zvolen-medved
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Japonským znakem kandži pro letošek byl kvůli četným útokům zvolen medvěd

31.12.2025 01:04 | KJÓTO (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Japonským znakem kandži pro letošní rok byl zvolen znak pro medvěda. Informuje o tom web The Japan News. Je to dáno především tím, že Japonsko za letošek zaznamenalo rekordní počet lidí zraněných nebo zabitých těmito zvířaty.
 
Každý prosinec se prostřednictvím veřejného hlasování vybírá znak kandži, který odráží společenskou atmosféru daného roku. Vítězný znak se vyhlašuje v chrámu Kijomizu-dera v západojaponském Kjótu, který je od roku 1994 na seznamu světového dědictví UNESCO.

Na prvním místě se letos poprvé umístil znak pro medvěda, který se vyslovuje "kuma". Je to proto, že zpozorování těchto šelem a zranění, která způsobují lidem, jsou na historickém maximu - jen za letošek bylo podle agentury AFP zraněno více než 200 lidí a zabito 13 osob, což je podle ní rekord.

Podle The Japan News může být důvodem vítězství medvěda také značná pozornost, kterou japonští obyvatelé věnovali návratu čtyř pand velkých ze západojaponské prefektury Wakajama do Číny. Pro pandu se v japonštině používá znak pro medvěda společně se znakem pro kočku.

Druhé místo získal znak pro rýži, který se vyslovuje "kome". Je to nejen kvůli pokračujícímu růstu cen této potraviny, ale také kvůli politice vysokých cel amerického prezidenta Donalda Trumpa, která v Japonsku způsobila zmatek.

Na třetí příčce se umístilo kandži pro přídavné jméno "vysoký", které hlasující vybrali nejen kvůli prudkému růstu cen akcií a komodit, ale i proto, že znak vyslovovaný "taka" je součástí příjmení první japonské premiérky Sanae Takaičiové, jež se úřadu ujala letos 21. října.

Vítězem pro rok 2024 bylo kandži pro "zlato" a "peníze", což odráželo skandál s tajnými fondy poslanců vládnoucí strany. První příčku v roce 2023 zaujal znak pro "daň", reflektující tehdejší daňovou politiku země, a v roce 2022 kandži pro "válku" a "boj" odkazující na válku na Ukrajině rozpoutanou Ruskem. V roce 2005, kdy se vdávala japonská princezna Sajako, vyhrála "láska", v roce 2012, kdy japonští sportovci slavili úspěchy na olympijských hrách v Londýně, zvítězilo "zlato", a v roce 2018 "katastrofa" v reakci na zemětřesení v Ósace.

Systém japonského písma patří k nejsložitějším na světě - pro zápis japonštiny se používají čínské znaky (kandži) a dvě fonetické slabičné abecedy (hiragana a katakana), v některých případech i latinka (rómadži).

Pražská EVVOluce

