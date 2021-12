JAR umí chránit lvy, ale musí také zasahovat do jejich množení

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Babak Fakhamzadeh / Flickr Zatímco na východě a západě Afriky se lvům dobře nedaří, zde na jihu se jejich stavy pozvolna a trvale zvyšují. Samce v Rietspruitu za několik let nahradí mladší. A část samic pak nebude potřebovat antikoncepci.

Krásná mladá lvice leží se sestrami a matkou pod stromem a tráví zdařilý noční úlovek. Neví, že ji čeká anestetikum a sterilizace. Žije totiž v soukromé rezervaci Rietspruit, která je domovem jenom tří lvích samců. Správa parku musí bránit rození mláďat příbuzensky příliš blízkých rodičů, takže lvici čeká náročný operační zákrok, napsala agentura AFP.

Malé rezervace jako tato jsou úspěšné v záchraně lví populace. Za dvě desetiletí ubylo 43 procent lvů, takže se dostali až na hranici ohroženého druhu. Z 20 000 zvířat žijících na světě připadá 3500 na Jihoafrickou republiku a 700 jich žije v rezervacích podobných Rietspruitu, který se nachází v blízkosti ohromného Krugerova parku.

Zajistit zvířatům náležité prostředí a zároveň zabránit degeneraci vyžaduje zapojení vědeckých poznatků, i když to někdy znamená také použít skalpel.

Veterinář Peter Rogers tedy zaměřuje svou pušku směrem ke čtyřem mladým lvicím rozvaleným pod stromem kolem matky s břichy plnými zebřího masa. Rogers stiskne spoušť a do krku jednoho z mladých zvířat se zabodává stříkačka s červeným koncem. Zbytek nelibě vyrušené skupiny nespokojeně odchází.

"Je velká!" supí Rogers, když s kolegy uspanou lvici nakládá do kufru terénního auta. Lvice váží 140 kilogramů.

Auto uhání a zanechává za sebou oblak červeného prachu, zatímco z výšky na to netečně hledí žirafy okusující listy z vrcholků stromů. Automobil míří k operačnímu sálu a na jeho korbě leží lvice se zavázanýma očima a infuzí.

Odebrání vaječníků tvá čtyři hodiny, což je déle než obvykle. Jde o složitý zásah, který komplikuje plný žaludek, říká Rogers. Když se lvice probouzí, po anesteticích zvrací. Je jednou z mladých samic v rezervaci, jejich matka dostala antikoncepci, starší z lvic už má sterilizaci za sebou.

V divočině nebo v rozlehlé rezervaci by zasáhla příroda a podobné zásahy by nebyly potřebné. V boji o teritorium, jenž mezi sebou svádějí lví smečky, přežijí jen nejsilnější. Stačí malá matčina nepozornost a lvíčata mohou být roztrhána na kusy.

V Rietspruitu je devět lvů a starosti si dělat nemusí - na ploše 5500 hektarů je dostatek antilop a málo hyen a leopardů, takže žádná vážná konkurence. V takové selance by se zvířata rychle množila, zlikvidovala život v rezervaci a pak by se vrhla na dobytek na okolních farmách.

Tři jediní zdejší lví samci jsou nerozluční bratři a rádi se se lvicemi druží. "Největší problém tady je zajistit genetickou rozmanitost," říká ředitel rezervace Kevin Leo-Smith.

Zařízení jako tato jsou v ochraně úspěšná a v minulých 30 letech podle Leo-Smithe navýšila populaci lvů o 50 procent.

Lvi žijící v 59 jihoafrických rezervacích sleduje fórum LiMF. Snaží se jim zajistit přirozené podmínky, ale zároveň reprodukci kontrolovat. Díky tomu se daří zajistit růst lví populace v průměru o dvě procenta za rok.

"Kdybychom to nedělali, stavy by se ročně rozšiřovaly o 22 procent," tvrdí šéf LiMF Sam Ferreira. "Mohlo by se to zdát úžasné, ale je tu problém - v Jihoafrické republice na to nemáme dostatek místa," dodává Ferreira.

Zatímco na východě a západě Afriky se lvům dobře nedaří, zde na jihu se jejich stavy pozvolna a trvale zvyšují. Samce v Rietspruitu za několik let nahradí mladší. A část samic pak nebude potřebovat antikoncepci.

