Javor před pardubickým nádražím zůstane, Správa železnic ustoupila protestům
Správa železnic chce vydat tiskové prohlášení příští týden, dodala. Na e-mailový dotaz ČTK zatím SŽ nereagovala. Proti kácení se v minulosti postavil spolek Chráníme stromy, měl více důvodů.
"Petici proti kácení podepsalo mnoho lidí. Ale nešlo nám jenom o krásný strom, zásadně jsme nesouhlasili s tím, že má být cenný a stinný veřejný prostor, který by měl pařit cestujícím, obětován pro pohodlí vyvolených, kteří budou parkovat v podzemí nádražní budovy," řekl za spolek Miroslav Seiner.
Podle něj ale není vyhráno. Z rozhodnutí stavebního úřadu vyplývá, že dílčí stavební úpravy ve sklepení Správa železnic udělá tak, aby bylo možné v budoucnu případná parkovací místa vybudovat. SŽ tam tak jednou může parkoviště zprovoznit.
"Myslíme si, že investor pochopil, že s našimi argumenty, které jsme použili jako účastníci řízení o kácení, bude obtížně bojovat a rozhodl se nekomplikovat stavbu soubojem o strom. Ale současně se nevzdává snahy vybudovat parkoviště stejným způsobem později, až pozornost veřejnosti ustoupí," řekl Seiner.
Zastupitelé a radní mají podle Seinera příležitost trvat na tom, aby prostor kolem stromu, který patří městu, nebyl ani v budoucnu znehodnocený vjezdem do parkoviště. "A to samé platí i pro podzemí nádražní budovy. Parkovacích míst je a bude po vybudování obchodního centra Pernerka v této lokalitě víc než dost," řekl Seiner.
Město modernizovalo prostor před nádražím před několika lety, práce skončily v roce 2017, vzrostlý javor jasanolistý tam přečkal rekonstrukci. Seiner doufá, že přežije i modernizaci nádražní budovy, která trvá od konce května 2024 a skončit má za dva roky.
"Pracujeme teď na obchodních jednotkách a pokladnách, to bude hotové do konce roku. Do stejného termínu bychom také rádi udělali podlahu, uděláme pro to maximum, asi nás tam čeká spoustu překvapení, je to přeci jenom rekonstrukce," řekl ČTK stavbyvedoucí Marek Fibich ze společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice.
reklama