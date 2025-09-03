https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/javor-pred-pardubickym-nadrazim-zustane-sprava-zeleznic-ustoupila-protestum
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Javor před pardubickým nádražím zůstane, Správa železnic ustoupila protestům

3.9.2025 12:09 | PARDUBICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Larry Hubble / Flickr
Vzrostlý javor jasanolistý před budovou vlakového nádraží v Pardubicích Správa železnic ušetří a kácet ho nebude. Místem, kde stojí, měla podle původního plánu projíždět auta do podzemního parkoviště. Od záměru stavět garáže státní organizace kvůli protestům nakonec ustoupila. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).
 
"Správa železnic si upravila projekt, vjezd do spodního parkoviště nebude. Strom může zůstat na místě. Je to kombinace jednání, která jsme s nimi vedli, a rozhodnutí investora," řekla Klčová.

Správa železnic chce vydat tiskové prohlášení příští týden, dodala. Na e-mailový dotaz ČTK zatím SŽ nereagovala. Proti kácení se v minulosti postavil spolek Chráníme stromy, měl více důvodů.

"Petici proti kácení podepsalo mnoho lidí. Ale nešlo nám jenom o krásný strom, zásadně jsme nesouhlasili s tím, že má být cenný a stinný veřejný prostor, který by měl pařit cestujícím, obětován pro pohodlí vyvolených, kteří budou parkovat v podzemí nádražní budovy," řekl za spolek Miroslav Seiner.

Podle něj ale není vyhráno. Z rozhodnutí stavebního úřadu vyplývá, že dílčí stavební úpravy ve sklepení Správa železnic udělá tak, aby bylo možné v budoucnu případná parkovací místa vybudovat. SŽ tam tak jednou může parkoviště zprovoznit.

"Myslíme si, že investor pochopil, že s našimi argumenty, které jsme použili jako účastníci řízení o kácení, bude obtížně bojovat a rozhodl se nekomplikovat stavbu soubojem o strom. Ale současně se nevzdává snahy vybudovat parkoviště stejným způsobem později, až pozornost veřejnosti ustoupí," řekl Seiner.

Zastupitelé a radní mají podle Seinera příležitost trvat na tom, aby prostor kolem stromu, který patří městu, nebyl ani v budoucnu znehodnocený vjezdem do parkoviště. "A to samé platí i pro podzemí nádražní budovy. Parkovacích míst je a bude po vybudování obchodního centra Pernerka v této lokalitě víc než dost," řekl Seiner.

Město modernizovalo prostor před nádražím před několika lety, práce skončily v roce 2017, vzrostlý javor jasanolistý tam přečkal rekonstrukci. Seiner doufá, že přežije i modernizaci nádražní budovy, která trvá od konce května 2024 a skončit má za dva roky.

"Pracujeme teď na obchodních jednotkách a pokladnách, to bude hotové do konce roku. Do stejného termínu bychom také rádi udělali podlahu, uděláme pro to maximum, asi nás tam čeká spoustu překvapení, je to přeci jenom rekonstrukce," řekl ČTK stavbyvedoucí Marek Fibich ze společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Příklad upraveného prostranství před školou ve Vídni. Foto: Christian Fürthner Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Vídeň zavádí školní ulice s omezenou dopravou a napojuje školy na cyklostezky Lavička Foto: Eric X Unsplash Most chce oživit park Hrabák, zapojit do příprav proměny se může veřejnost Asfalt art před ZŠ Grafická. Foto: Zuzana Vraná Pěšky městem Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 13

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 7

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 71

Opravy elektrárny ve Štěchovicích pokračují. Místa, kudy jindy tečou miliony kubíků vody, odhaluje virtuální prohlídka

Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem: Letní nebe nad Riviérou ovládli ostříži a řeku pod nimi chránění morčáci

Diskuse: 4
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist