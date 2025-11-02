https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/javoricske-jeskyne-lakaji-na-pozorovani-netopyru-pred-zimnim-spankem
Javoříčské jeskyně lákají na pozorování netopýrů před zimním spánkem

2.11.2025 18:31 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jessicajil / Flickr
Stovky netopýrů chystajících se na zimní spánek mohli v sobotu pozorovat v podzemí návštěvníci Javoříčských jeskyní na Olomoucku. Během akce s názvem Uspávání netopýrů mohli nahlédnout nejen do jejich života, ale seznámit se i s jejich ochranou, sdělil ČTK mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš. Javoříčské jeskyně ležící na severu Drahanské vrchoviny jsou největším známým zimovištěm netopýrů a vrápenců v Česku. Při pravidelném sčítání v celém rozsáhlém systému jeskyní odborníci letos v lednu zaevidovali 6447 zimujících letounů sedmi druhů.
 
Během sobotní prohlídky se návštěvníci vydali do podzemí, kde se dozvěděli zajímavosti o životě netopýrů a vrápenců jak v jeskyních, tak mimo ně. "Účastníci akce nahlédnou do jejich skrytého světa a budou mít příležitost zahlédnout stovky netopýrů ve svém přirozeném prostředí, v období, kdy se chystají na zimní spánek," uvedl před prohlídkou vedoucí Javoříčských jeskyní Karel Müller. Součástí programu byla také prezentace s ukázkami různých druhů netopýrů, během které se návštěvníci dozvěděli informace o jejich biologii, životě i ochraně. Prohlídkami provázeli renomovaní specialisté na netopýry, zoolog Jiří Šafář a chiropterolog Martin Koudelka.

Javoříčské jeskyně jsou v současnosti největším známým zimovištěm netopýrů a vrápenců v Česku. Při posledním sčítání letos v lednu jich odborníci v podzemí zaevidovali 6447 - nejpočetnějším druhem byl vrápenec malý s počtem 658, dále netopýr brvitý (208), netopýr velký (46), netopýr vodní, netopýr řasnatý, netopýr Brandtův, netopýr vousatý a netopýr ušatý. Podle ochránců přírody jde přitom odhadem pouze o třetinu ze skutečného počtu, další letouni byli pravděpodobně ukryti v různých škvírách v horních partiích jeskyní. Podle vedoucího jeskyní Martina Koudelky svědčí netopýrům zdejší vhodné podmínky, jako je mimo jiné optimální teplota a vysoká vzdušná vlhkost.

Javoříčské jeskyně jsou jednou z nejdéle sledovaných chiropterologických lokalit v České republice, odborníci život letounů v podzemí pod národní přírodní rezervací Špraněk systematicky monitorují od roku 1989. První zmínka o zdejších netopýrech pochází od pražského zoologa - entomologa a zakladatele chiropterologie Friedricha A. Kolenatiho z roku 1856. Popisuje, že mu netopýry z "vápencové jeskyně u Bouzova" 16. ledna dodal lesní geometr Schrodt.

