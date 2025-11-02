Javoříčské jeskyně lákají na pozorování netopýrů před zimním spánkem
Javoříčské jeskyně jsou v současnosti největším známým zimovištěm netopýrů a vrápenců v Česku. Při posledním sčítání letos v lednu jich odborníci v podzemí zaevidovali 6447 - nejpočetnějším druhem byl vrápenec malý s počtem 658, dále netopýr brvitý (208), netopýr velký (46), netopýr vodní, netopýr řasnatý, netopýr Brandtův, netopýr vousatý a netopýr ušatý. Podle ochránců přírody jde přitom odhadem pouze o třetinu ze skutečného počtu, další letouni byli pravděpodobně ukryti v různých škvírách v horních partiích jeskyní. Podle vedoucího jeskyní Martina Koudelky svědčí netopýrům zdejší vhodné podmínky, jako je mimo jiné optimální teplota a vysoká vzdušná vlhkost.
Javoříčské jeskyně jsou jednou z nejdéle sledovaných chiropterologických lokalit v České republice, odborníci život letounů v podzemí pod národní přírodní rezervací Špraněk systematicky monitorují od roku 1989. První zmínka o zdejších netopýrech pochází od pražského zoologa - entomologa a zakladatele chiropterologie Friedricha A. Kolenatiho z roku 1856. Popisuje, že mu netopýry z "vápencové jeskyně u Bouzova" 16. ledna dodal lesní geometr Schrodt.
