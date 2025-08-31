https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/prvni-rocnik-ceny-spravy-jeskyni-cr-ocenil-pet-osobnosti-karsologie-a-speleologie
První ročník Ceny Správy jeskyní ČR ocenil pět osobnosti karsologie a speleologie

31.8.2025 18:16 | BLANSKO (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | BíláVrána / Wikimeda Commons
Osobnosti v oblasti výzkumu, ochrany a zpřístupňování jeskyní a krasového podzemí vyzdvihuje Cena Správy jeskyní České republiky. V rámci jejího prvního ročníku ji z rukou ministra životního prostředí Petra Hladíka převzalo pět laureátů – Kinga Székely, Jaroslav Hromas, Hynek Pavelka a v zastoupení Ladislav Slezák a Radko Tásler.
 
Návrhy osobností, které se svojí prací, výkony či občanskými aktivitami významným způsobem zasloužily o poznání a udržitelné využití jeskyní a krasu v České republice nebo v zahraničí, mohli s odůvodněním posílat odborníci i veřejnost do června. Poté z nich vybírala Komise pro udělování ceny. „Byli jsme velmi mile překvapeni kvalitou i počtem návrhů. Již nyní se těšíme na další ročník,“ říká ředitel Správy jeskyní (SJ) České republiky Milan Jan Půček.

„Jeskyně a krasová území nejsou jen přírodními unikáty, ale také svědectvím o historii naší krajiny a lidského poznání. Ocenění, která dnes předáváme, vyjadřují úctu k těm, jenž se dlouhodobě věnují výzkumu, ochraně a zpřístupňování jeskyní. Krasové oblasti patří k nejzranitelnějším částem naší krajiny, a proto Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje jejich ochranu. Speleologie a karsologie spojují vědu, dobrovolnictví i veřejnou službu – a právě takové nasazení si zaslouží naši pozornost i podporu. Věřím, že propojení odborné práce, občanského nasazení a cílené podpory státu je cestou, jak zachovat jedinečné hodnoty českého podzemí pro budoucí generace,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Dr. Kinga Székely patří k nejvýznamnějším osobnostem středoevropské speleologie a karsologie. Jako zakládající a dlouholetá ředitelka Speleologického institutu v Budapešti významně ovlivnila moderní péči o kras a jeskyně v Maďarsku i okolních zemích. Po studiích geografie v Budapešti a Wroclavi se od 60. let 20. století začala věnovat výzkumu a ochraně jeskyní na profesionální úrovni. Je autorkou moderního systému evidence a dokumentace jeskyní, podílela se na přípravě právní ochrany jeskyní, která je v Maďarsku od 80. let zakotvena v zákonech a celý život se věnovala jejímu uplatňování v praxi. Díky jejímu úsilí byl zapsán Aggtelecký a Slovenský kras na seznam světového dědictví UNESCO. Řadu let byla neúnavnou iniciátorkou spolupráce středoevropských zemí na konferenční platformě Alcadi, zaměřené především na poznávání historie výzkumu a využívání jeskyní. Napsala a stále píše a vydává řadu odborných publikací. Székely je dlouholetou a respektovanou kolegyní pracovníků SJ ČR. Udělení Ceny SJ ČR je uznáním její celoživotní obětavé práce a přínosu v oblasti speleologie, karsologie, ochrany a péče o jeskyně.

RNDr. Jaroslav Hromas je významná osobnost české speleologie a celoživotní ochránce přírody. Už od mládí se aktivně věnoval výzkumu jeskyní. Koníček se u něj brzy stal celoživotním posláním. Vystudoval geologii na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Profesní dráhu zasvětil institucím, které se věnují ochraně přírody, především krasových oblastí a jeskyní. Spoluzaložil Českou speleologickou společnost, ve které později působil jako předseda. Na začátku 90. let se významně zasloužil o sjednocení péče o zpřístupněné jeskyně a o vznik Jednotné evidence speleologických objektů, která dnes slouží jako oficiální databáze jeskyní v ČR. Byl prvním a dlouholetým ředitelem SJ ČR, je uznávaným odborníkem, respektovaným v tuzemsku i v zahraničí.

Hynek Pavelka zasvětil téměř půl století svého profesního života jeskyním Moravského krasu. Začínal jako vedoucí jeskyně Balcarka, ale natrvalo zakotvil u ponorné říčky Punkvy, kde se stal vedoucím Punkevních jeskyní. Pod jeho vedením nimi během let prošly miliony návštěvníků. Kromě organizace provozu se neváhal zapojit i do samotného provázení či řízení lodí, když bylo potřeba. Spolu s kolegy se staral o pohodlí a bezpečí návštěvníků a dokázal si poradit i v krizových situacích – od povodní po náročné stavební úpravy. Významně se podílel na stavbě nové vstupní budovy i zavádění nových technických řešení, jako například úpravě bezbariérového přístupu na dno Macochy.

Mgr. Ladislav Slezák se spelologii věnuje více než sedm desetiletí, a to s neutuchajícím zápalem, odborností a hlubokým respektem k přírodě. Už v roce 1950, jako šestnáctiletý student, založil v Brně studentskou skupinu jeskyňářů. Od té doby zůstal Moravský kras jeho životní krajinou i osudem. Po absolvování geologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně se věnoval výzkumu krasu v rámci Moravského muzea a dalších institucí, kde vždy dokázal propojit odbornou práci s podporou amatérských speleologických skupin. Ladislav Slezák se zásadně podílel na objevování, dokumentaci a zpřístupňování jeskynních systémů. Vedl odborné výzkumné týmy i celou organizaci Moravský kras, a po roce 1989 se stal ředitelem Správy českých a moravských jeskyní, kde působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1995.

RNDr. Radko Tásler je význačná osobnost v oblasti bádání, ochrany a dokumentace krasu. Do nedávna veřejnosti téměř neznámý Krkonošský kras díky němu získal zcela nový význam a komplexní podobu. Tásler založil speleologickou skupinu Albeřice, která se již téměř padesát let zabývá průzkumem krkonošských jeskyní a důlních děl, včetně zpřístupňování dolu Kovárna veřejnosti. Pro Správu KRNAP realizoval projekt Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš, jehož výstupy zásadně změnily poznání tohoto mystického podzemí. Na scéně světové speleologie Tásler zazářil při expedici na Nový Zéland v roce 1990. Spolu s kolegy objevil jeskyni Bohemia v oblasti Mt. Owen — největší známý aragonitový dóm Nového Zélandu, dodnes považovaný za jeden z nejvýznamnějších na světě.

Laureátem ceny může být jakákoli fyzická osoba z kterékoli oblasti, bez ohledu na státní občanství, podílející se na ochraně a správě jeskyní, průzkumu, dokumentaci, vědeckém poznání, výchově a vzdělávání, propagaci, zajišťování bezpečnosti či zpřístupňování jeskyní veřejnosti a péčí o ně. „Většina oblastí životního prostředí a kultury již nějaký čas oceňuje zásluhy konkrétních lidí. I my chceme prostřednictvím této ceny každoročně vyzdvihnout osobnosti, které svým dlouhodobým působením či významným počinem přispěli k ochraně a správě jeskyní, a to zejména v oblasti ochrany přírody, průzkumu, dokumentace, vědeckého poznání, výchovy a vzdělávání, propagaci, zajišťování bezpečnosti a zpřístupňování jeskyní veřejnosti,“ řekl k zavedení nového ocenění Půček. V dalších ročnících budou do výběrové komise jmenováni i zástupci předchozích laureátů ceny.

Správa jeskyní České republiky byla zřízena 1. dubna 2006 jako státní příspěvková organizace rezortu Ministerstva životního prostředí ČR. Její součástí se stalo 14 tuzemských zpřístupněných jeskyní. V Čechách to jsou Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší, Koněpruské jeskyně na Berounsku a Chýnovská na Táborsku. V Olomouckém kraji zvou zájemce Javoříčské jeskyně, Mladečské jeskyně u Litovle, na Jesenicku jeskyně Na Pomezí a Na Špičáku a na Přerovsku hydrotermální Zbrašovské aragonitové jeskyně. Pod Pálavou zaujme jeskyně Na Turoldu v Mikulově. V Moravském krasu lze kromě nejslavnějších Punkevních jeskyní s propastí Macocha navštívit i jeskyni Balcarka, Kateřinskou jeskyni, Sloupsko-šošůvské jeskyně a u Křtin jeskyni Výpustek.

Správa jeskyní má i odborné oddělení péče o jeskyně, věnující se výzkumu a dokumentaci ochrany jeskyní a krasu. Při své činnosti SJ ČR bezprostředně spolupracuje s orgány dozoru báňské správy, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českou speleologickou organizací, muzejními, archeologickými a dalšími souvisejícími organizacemi. O aktuálním dění nejen v podzemí SJ ČR informuje na webu www.caves.cz i sociálních sítích facebook.com/jeskynecr a instagram.com/jeskynecr, své facebooky označené oficiálním logem mají i jednotlivé jeskyně.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek
