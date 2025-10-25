Jeskyňáři v Moravském krasu našli novou chodbu, proplazit se museli bahnem
25.10.2025 17:05 (ČTK)
Na sociální síti jeskyňáři uvedli, že v problémovém sifonu Koleno jim umožnily podniknout už několikrát odloženou akci současné nízké vodní stavy. "Před polednem jsme vyrazili do hlubin Lipovecké ventaroly, prošli a z velké části se proplazili celým systémem a po několika hodinách vylezli z Nové Rasovny. Zablácení a unavení, ale úspěšní," uvedli.
Výzkumná skupina pracuje v jeskyni Lipovecká ventarola, kterou se jim chodbami už dříve podařilo propojit se sousedním jeskynním systémem Nová Rasovna. Ten je součástí systému Amatérské jeskyně, který je nejdelším jeskynním systémem v ČR s délkou prozkoumaných prostor asi 40 kilometrů. Chodby prodlužující systém Amatérské jeskyně jeskyňáři objevují každoročně.
