zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Jeskyňáři v Moravském krasu našli novou chodbu, proplazit se museli bahnem

25.10.2025 17:05 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jiří Komárek / Wikimeda Commons
Jeskyňáři z Holštejnské výzkumné skupiny objevili v Moravském krasu novou chodbu, dostali se z Lipoveckého žlebu do Hrádského. Proplazit se přitom museli bahnem. Informovali o tom na sociální síti Facebook. Desítky až stovky metrů nových chodeb objevují jeskyňáři v krasu každoročně.
 
Informaci přinesl server Novinky.cz, podle kterého jde o zhruba kilometrovou Lipoveckou chodbu. "Úsilí rozhodně stálo za to. Sice jsme vylezli po několika hodinách zablácení a unavení, ale úspěšní,“ řekl serveru Heřman Fitz z jeskyňářské skupiny.

Na sociální síti jeskyňáři uvedli, že v problémovém sifonu Koleno jim umožnily podniknout už několikrát odloženou akci současné nízké vodní stavy. "Před polednem jsme vyrazili do hlubin Lipovecké ventaroly, prošli a z velké části se proplazili celým systémem a po několika hodinách vylezli z Nové Rasovny. Zablácení a unavení, ale úspěšní," uvedli.

Výzkumná skupina pracuje v jeskyni Lipovecká ventarola, kterou se jim chodbami už dříve podařilo propojit se sousedním jeskynním systémem Nová Rasovna. Ten je součástí systému Amatérské jeskyně, který je nejdelším jeskynním systémem v ČR s délkou prozkoumaných prostor asi 40 kilometrů. Chodby prodlužující systém Amatérské jeskyně jeskyňáři objevují každoročně.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
