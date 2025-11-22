Jednání na COP30 v Brazílii pokračují i po jejím oficiálním konci
Dnes ráno dostali delegáti návrh textu závěrečné deklarace, který už kritizovalo nejméně 30 zemí kvůli tomu, že nezahrnuje tzv. cestovní mapu pro odklon od fosilních paliv. Tu přitom začátkem týdne více než 80 zemí označilo za klíčovou v boji proti globálnímu oteplování a žádalo, aby lhůty k postupnému opouštění fosilních paliv byly zahrnuty v závěrečné deklaraci.
Na nutnosti postupného omezování fosilních paliv se shodli představitelé téměř dvou stovek zemí na konferenci COP28 v Dubaji v prosinci 2023. Dohoda z klimatické konference OSN tak poprvé zmínila ropu, zemní plyn a uhlí, které jsou považovány za hlavní zdroje emisí způsobujících globální oteplování a změny klimatu. Na další konferenci, COP29 v ázerbájdžánské metropoli Baku ale dohoda stran závazku odklonu od fosilních paliv už zmíněna nebyla.
Návrh deklarace z Belému také zdůrazňuje potřebu zvýšení příspěvků pro rozvojové země na boj s důsledky klimatických změn. Na výrazném posílení klimatické pomoci pro rozvojové země se po dlouhém vyjednávání dohodly země už loni na COP29 v Baku.
Podle zástupců nevládního sektoru se však nynější spory týkají také dalšího tématu, o kterém se na konferenci v uplynulých dvou týdnech obsáhle jednalo, a sice financování opatření na zmírnění dopadů klimatických změn v chudých zemích. Ve čtvrtek generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že by se měly tyto fondy ztrojnásobit.
To, že jednání na klimatické konferenci OSN pokračují i po jejím konci, není v posledních letech výjimečné. Letos však brazilské předsednictví slibovalo skončit včas. Situaci mohl zkomplikovat i požár, kvůli kterému byla část areálu COP30, kde se diplomatické rozhovory konají, na několik hodin ve čtvrtek nepřístupná.
Po čtvrtečním požáru v jednom z pavilonů na konferenci zůstávalo ještě šest lidí v pátek v nemocnici. S odvoláním na místní úřady o tom informoval zpravodajský server G1. Celkem bylo podle něj kvůli požáru hospitalizováno 27 lidí.
Server G1 dnes také napsal, že kvůli požáru se například podpis jedné ze bilaterálních smluv uskutečnil v pekárně. Šlo o dohodu tichomořského ostrovního státu Vanuatu se zástupcem programu OSN pro klimatické změny, který podporuje rozvojové země.
