https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jednatel-nemecke-firmy-ktera-nelegalne-vyvazela-odpad-do-ceska-je-ve-vazbe
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jednatel německé firmy, která nelegálně vyvážela odpad do Česka, je ve vazbě

22.8.2025 12:51 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Jednatel německé odpadové firmy, která podle úřadů vyvezla do Česka nelegálně stovky tun odpadu, je od čtvrtka ve vazbě. ČTK to řekl mluvčí státního zastupitelství ve Weidenu Matthias Bauer. Prokuratura 52letého muže viní z toho, že od roku 2022 vyvezl do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.
 
Společnost Roth International, jejímž je vazebně stíhaný muž jednatelem, sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

Podle Bauera je podání žádosti o vazební stíhání, kterou ve čtvrtek soud schválil, výsledkem společného vyšetřování weidenské prokuratury a státního zastupitelství v Bruntále. "Zatykač vydaný na jednatele se zakládá na podezření, že na jeho příkaz a návod byl od roku 2022 v přinejmenším 21 případech vyvezen nebezpečný i nikoliv nebezpečný odpad do evropské ciziny, aniž k tomu existovala potřebná povolení," uvedl Bauer. Zadržený podnikatel podle prokuratury rovněž vědomě odpad chybně deklaroval, aby jej mohl do zahraničí vyvézt.

Podle weidenské prokuratury odpad vyvezený firmou Roth International obsahoval "směs sklolaminátu, gumy a kovů a další materiály, zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel, různé umělé hmoty, kovy, dřevo, papír, keramiku, kameny a elektroodpad".

Odvoz odpadu měla firma podle rozhodnutí bavorských úřadů zajistit na vlastní náklady. Už dříve se ale ocitla v insolvenci. Po uplynutí příslušné lhůty vedení regionu Horní Falc oznámilo, že odvoz a likvidaci zajistí na vlastní náklady. Původně měl odpad Českou republiku opustit v době od 25. srpna do 5. září. To už neplatí, dopravní firmy nedodaly německým úřadům potřebné doklady, uvedl ve čtvrtek na síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík. Nový termín odvozu zatím jasný není.

Odpad je v Jiříkově na Bruntálsku a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Spalovna uvnitř Foto: Depositphotos O spalovně ve slovenské Skalici se rozhodne v referendu. Její vizualizace připomíná návrh Kaplického knihovny Spalovna uvnitř Foto: Depositphotos V Písku se bude v říjnu s volbami konat referendum o výstavbě spalovny Práce na skládce Foto: kanvag Shutterstock Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko k rozšíření skládky odpadu na Chrudimsku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 18

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 16

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 193

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 35

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 13

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 7

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist