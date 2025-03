Jen sedm zemí na světě splnilo loni směrnici WHO ohledně čistoty vzduchu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Téměř každá země na světě má špinavější vzduch, než jaký lékaři doporučují k dýchání. Uvádí to výroční studie švýcarské společnosti zabývající se kvalitou ovzduší IQAir. Podle ní plnilo loni směrnici Světové zdravotnické organizace (WHO) ohledně čistoty vzduchu na celé Zemi jen sedm států ze 138, v nichž se měření uskutečnilo. Česká republika je v žebříčku až na 87. místě. Studie ale ukazuje částečné zlepšení úrovně znečištění ovzduší v Indii a Číně.Každoroční výzkum švýcarské společnosti je založen na měření koncentrace drobných toxických prachových částic známých jako PM2,5 (polétavý prach o průměru 2,5 mikrometru, pozn. ČTK) ve vzduchu. Mezi zeměmi, které pokyny WHO splnily, byla například Austrálie, Nový Zéland, Estonsko nebo Island. Roční průměr výskytu těchto částic ve vzduchu v nich nepřekročil limit pět mikrogramů na metr krychlový. Úspěch zaznamenaly také některé ostrovní státy.

Mezi nejznečištěnější země naopak patří Čad, Bangladéš, Pákistán, Kongo a Indie. Úroveň PM2,5 byla ve všech pěti jmenovaných zemích nejméně desetkrát vyšší, než povoluje směrnice. Čad limity překročil dokonce až 18krát.

Podle lékařů žádná bezpečná úroveň koncentrace těchto částic ve vzduchu neexistuje. Částice jsou tak malé, že se dostanou do krevního oběhu a poškozují vnitřní orgány. Podle zdravotníků by každoročně mohly být zachráněny miliony životů, pokud by státy směrnici WHO dodržovaly. Znečištěný vzduch je po vysokém krevním tlaku celosvětově druhým nejvyšším rizikovým faktorem úmrtí.

"Znečištění vzduchu nás nezabije hned - trvá možná dvě až tři desetiletí, než se projeví dopady na zdraví, pokud není extrémní," řekl šéf IQAir Frank Hammes. "Vyhýbat se tomu je jednou z preventivních věcí, na které lidé v životě nemyslí, dokud není příliš pozdě," dodal.

Studie se ale zaměřila i na některá zlepšení. Například podíl měst, kterým se daří směrnici WHO ohledně částic PM2,5 plnit, vzrostl z devíti procent v roce 2023 na loňských 17 procent. Znečištění v Indii, kde se nachází šest z deseti nejšpinavějších měst na světě, se mezi roky 2023 a 2024 snížilo o sedm procent. Vzduch je čistější i v Číně, kde jde o dlouhodobý trend. Výskyt nebezpečných částic ve vzduchu se zde snížil mezi roky 2013 a 2020 téměř o polovinu.

V Pekingu nyní lidé dýchají zhruba stejný vzduch jako v bosenském Sarajevu, které je podle IQAir už dva roky po sobě nejznečištěnějším městem v Evropě. Praha limit WHO neplní, hůře jsou na tom ale tradičně města v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

IQAir vydává výroční zprávu o stavu ovzduší ve světě už sedm let.

