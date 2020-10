Jeřáb v pralese - film, popisující dobrodružnou stavbu jeřábu v džungli, je na chvíli volně dostupný

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | archiv Vojtěcha Novotného

V rámci končících Ekologických dnů Olomouc se promítá film režisérky Kateřiny Mikulcové Jeřáb v pralese (The Crane in the Jungle), jenž popisuje poněkud dobrodružnou stavbu jeřábu pro výzkum pralesa na Papui-Nové Guinei. Jde o standardní věžový stavební jeřáb, ale velkých rozměrů (délka ramene 50 m), postavený uprostřed pralesa. Zdvihá gondolu s vědci a umožňuje jim tak přístup do korun stromů.

Takových jeřábů funguje v tropech jenom pět, novoguinejský je šestý. Postavil ho tým ekologa Vojtěcha Novotného z Biologického centra AV ČR, poté co na něj dostal milion Euro z Evropské nadace pro výzkum.

Film popisuje dobrodružnou stavbu jeřábu, kde nechybějí kmenové války, učitel s uříznutou hlavou, ani švýcarští technici skládající jeřáb z dílů přinesených ruským vrtulníkem, zatímco Číňané betonují základy pod vedením indického stavebního dozoru, to vše na kmenových pozemcích novoguinejských domorodců.

Nakonec vše dobře dopadne a ve filmu uvidíte barvitou ceremonii k zahájení provozu jeřábu, kde nechybí lesní duchové, domorodé tance a ředitelka Lesní správy, křtící jeřáb lahví šampaňského. Od té doby slouží jeřáb českým, novoguinejským i zahraničním vědcům ke studiu ekologických záhad pralesa.

Film je po omezenou dobu možné shlédnout zdarma, je nutné kliknout na žlutý nápis "půjčit", zadat svůj e-mail a zvolené heslo. Film je anglicky, s českými titulky.

