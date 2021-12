Jeskyňáře v Amatérské jeskyni v Moravském krasu překvapil na zemi úhoř

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | xkomczax / xkomczax / Wikimedia Commons Amatérskou jeskyni neobývají obratlovci, žijí v ní pouze drobní bezobratlí živočichové, z nichž největší jsou žížaly. Vzácně lze v této jeskyni vidět letícího netopýra, který do jeskyně prolezl přes sutě. Jeskyně je totiž ze všech stran uzavřena sifony, tedy zatopenými úseky chodeb a závaly, které ji oddělují od sousedních jeskyní.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Netradiční pohled čekal na skupinu speleologů v Moravském krasu, kteří procházeli Amatérskou jeskyní. V jedné ze spojovacích chodeb ležel na zemi úhoř. Zřejmě se tam dostal, když bylo v jeskyni více vody. Na webu strážců přírody to uvedli vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma a strážce Filip Chalupka.

Asi 35 centimetrů dlouhý úhoř ležel v blátě ve spojovací chodbě mezi Sloupskou a Bělovodskou větví Nové Amatérské jeskyně. "Nalézt v Amatérské jeskyni obratlovce je velmi neobvyklé. Proto speleologové úhoře chvíli obdivovali a pak ho přenesli na aktivní tok potoka Bílá voda, kde byl vypuštěn," popsali jeskyňáři. Ve vodě se úhoř podle nich ihned začal pohybovat a zmizel po proudu toku ve tmě jeskyně směrem k Macoše. Podle nich se do Amatérské jeskyně musel dostat za vysokého vodního stavu, kdy podzemní říčky zatápí výše položené chodby. Spojovací chodba je po většinu roku bez vodního toku.

Amatérskou jeskyni neobývají obratlovci, žijí v ní pouze drobní bezobratlí živočichové, z nichž největší jsou žížaly. Vzácně lze v této jeskyni vidět letícího netopýra, který do jeskyně prolezl přes sutě. Jeskyně je totiž ze všech stran uzavřena sifony, tedy zatopenými úseky chodeb a závaly, které ji oddělují od sousedních jeskyní.

Jeskyňáři popsali, že drobné ryby pozorovali pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR před nějakým rokem na dně propasti Macocha v Horním i v Dolním jezírku. Šlo o pstruha a další blíže neurčenou rybu. Otázkou podle nich je, odkud se ryby do Amatérské jeskyně dostaly. Jako zdroj se nabízí rybník u Holštejna na říčce Bílá voda a ryby by se do jeskyně dostaly přes ponor Bílé vody v Nové Rasovně. Druhou možností je rybník na potoku Luha nad Sloupem a cesta přes ponor Staré skály. Případně by podle nich mohlo jít ještě o přístup od řeky Svitavy proti proudu Punkvy, ale tam stojí v cestě přehrada na Jakubově jezeře a přehrada na přístavišti lodí Punkevních jeskyní. Podle jeskyňářů ale nelze vyloučit ani zatím neznámé vodní cesty.

V krasu je přes 1100 jeskyní. Nejznámější jsou Punkevní jeskyně, kde se lidé plaví v člunech po říčce Punkvě a které jsou spojené s propastí Macocha. Největší je ale systém Amatérské jeskyně o délce přes 40 kilometrů.

reklama