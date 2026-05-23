Jeskyně Na Pomezí čeká rozsáhlá oprava elektroinstalace, uzavřou se do listopadu

23.5.2026 12:53 (ČTK)
Foto | Jaroslav Šanda / Správa jeskyní ČR
V jeskyních Na Pomezí na Jesenicku začíná rozsáhlá modernizace elektroinstalace, kterou na podzim roku 2024 poškodily záplavy. Kvůli stavebním pracím se jeskyně uzavřou, předběžně až do listopadu, sdělil ČTK mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš. Opravy mimo turistickou sezonu se nemohou dělat kvůli ochraně netopýrů, doplnil.
 
"Rekonstrukce navazuje na škody způsobené povodněmi na podzim 2024, kdy pronikla voda do podzemních prostor a poškodila části elektrických rozvodů. Zajímavostí, ale zároveň nevýhodou kopce nad jeskyněmi je, že je děravý podobně jako ementál, a přestože jím neprotéká žádný aktivní tok, lehce se do něj dostane srážková voda z povrchu," uvedl mluvčí správy.

Modernizace přinese podle vedoucího jeskyní Martina Kubaláka vyšší bezpečnost provozu, energeticky úspornější řešení i šetrnější podmínky pro citlivé jeskynní prostředí. "Současně nám umožní lépe chránit krasovou výzdobu i zdejší významná zimoviště netopýrů a vrápenců," uvedl vedoucí.

Součástí projektu bude instalace nového osvětlení s nižší spotřebou energie a menší tepelnou zátěží. Díky možnosti přesnější regulace intenzity světla se omezí vznik takzvané lampenflóry, tedy nežádoucí zeleně na krápníkové výzdobě. Nové technické řešení zároveň sjednotí část elektroinstalace do menšího počtu rozvodných uzlů umístěných mimo návštěvní trasu, což přispěje k estetice i ochraně podzemního prostředí. Rekonstrukce zároveň vytvoří technické zázemí pro budoucí instalaci moderních edukativních a interaktivních prvků pro návštěvníky.

Práce se uskuteční mimo zimní období kvůli ochraně netopýrů a vrápenců, kteří jeskyně využívají jako významné zimoviště. Stavební zásahy v období hibernace by mohly negativně ovlivnit jejich populaci. "Je nám líto, že musíme jeskyni na čas zavřít, ale bohužel takto rozsáhlé práce nelze provádět za běžného návštěvnického provozu," doplnil ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček.

Jeskyně Na Pomezí leží nedaleko lázeňské oblasti Lipová-lázně. Byly objeveny při odstřelu kamene v Havránkově lomu, poté ale upadly v zapomenutí. Znovu je 28. srpna 1949 objevili místní lidé, kteří odkryli podzemí v dnešním rozsahu o dvou výškových úrovních v délce 1870 metrů. Veřejnosti se poprvé otevřely 16. května 1950. Jsou největším zpřístupněným jeskynním systémem v České republice vzniklým rozpouštěním mramoru, tedy krystalického vápence. Typické jsou úzké, místy vysoké chodby, dómy s bohatou krápníkovou výzdobou i sintrové útvary. Od roku 1958 jsou jeskyně a jejich okolí zařazeny mezi chráněná území.

Alena Horáková

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
