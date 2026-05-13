Denník N: Správu slovenských jeskyň řídí muž, jenž ohrozil české speleology

13.5.2026 21:33 (ČTK)
Foto | Michael Sartakov / Wikimeda Commons
Novým šéfem státní Správy slovenských jeskyň (SSJ) se stal Branislav Šmída, kterého v roce 2014 ze svých řad vyloučila Slovenská speleologická společnost. Důvodem bylo hlavně to, že Šmída vědomě ohrozil životy dvou českých jeskyňářů, napsal slovenský list Denník N.
 
Uvedený incident se podle listu stal v listopadu 2013, kdy Šmída vzal dvěma českým speleologům batohy s oblečením, jídlem, doklady či platebními kartami. Později přiznal, že je ukryl v Jeskyni měsíčního stínu ve Vysokých Tatrách, kterou uvedená dvojice mapovala a z podzemí nevycházela tři dny. Svůj čin Šmída zdůvodnil tím, že nedal souhlas k návštěvě uvedené jeskyně, na jejímž objevení se sám podílel.

Čeští speleologové mezitím museli v mokrém oblečení a v chladném počasí sestoupit z vysokohorského prostředí a postupovat pěšky deset kilometrů. Další den a po přiznání Šmídy vyrazili hledat batohy, které nakonec našli. K případu vznikl i dokument.

Denník N uvedl, že Šmída se řídící funkce ujal na konci dubna. Dodal, že nový ředitel SSJ na jeho dotazy neodpověděl, stejně jako Státní ochrana přírody. SSJ je její organizační složkou. Podle listu je proti Šmídovi je vedeno devět exekučních řízení. Nejvíce, až 12 700 eur (309.200 Kč), dluží největší slovenské zdravotní pojišťovně.

