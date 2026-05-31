Správa jeskyní ČR ocenila šest osobností v oborech karsologie a speleologie
Návrhy osobností, které se svojí prací, výkony či občanskými aktivitami významným způsobem zasloužily o poznání a udržitelné využití jeskyní a krasu v České republice nebo v zahraničí, mohli s odůvodněním posílat odborníci i veřejnost.
Oceněný Jozef Hlaváč pracoval jako tajemník Slovenské speleologické společnosti, vedoucí speleologického oddělení Muzea ochrany přírody a jeskyňářství v Liptovském Mikuláši a od roku 1994 působil jako ředitel Správy slovenských jeskyní, jejímž byl spoluzakladatelem. Jiří Hebelka je celoživotně spjat s jeskyněmi Moravského krasu. V roce 1971 poprvé nastoupil na brigádu do Punkevních jeskyní jako pomocník lodníka na Punkvě. Od roku 2003 působil jako vedoucí správy jeskyní Moravského krasu a podílel se na rekonstrukci provozních budov jeskyní i obou můstků nad Macochou.
Oceněný Pavel Bosák byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd České republiky, ve svých výzkumech se zaměřuje například na karsologii, krasovou geologii, vývoj krasu a jeskyní či krasové sedimenty. Je jedním ze zakladatelů paleokarsologie jako samostatné disciplíny v rámci karsologie a speleologie.
Správa ocenila i Libora Ambrozka, který se v době svého mandátu ministra životního prostředí zasadil o zřízení samostatné státní příspěvkové organizace Správa jeskyní ČR, kterou k 1. dubnu 2006 svým rozhodnutím i zřídil.
Oceněn byl i Zdeněk Motyčka, který se speleologii věnuje od roku 1983 jako člen speleologické skupiny Pustý žleb. V letech 1994 až 2000 působil jako její předseda. Pod jeho vedením se skupina věnovala zkoumání Nové Amatérské jeskyně. Oceněná Daniela Bílková je celoživotní jeskyňářka, amatérská i profesionální. Celou profesní kariéru se věnovala ochraně, evidenci a péči o jeskyně.
Správa jeskyní České republiky byla zřízena 1. dubna 2006. Její součástí se stalo 14 tuzemských zpřístupněných jeskyní. Například v Moravském krasu lze kromě Punkevních jeskyní s propastí Macocha navštívit jeskyni Balcarka, Kateřinskou jeskyni, Sloupsko-šošůvské jeskyně a u Křtin jeskyni Výpustek.
