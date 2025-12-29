https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jet-investment-kupuje-vetsinu-ve-vyrobci-produktu-z-recyklovane-pryze-regutec
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jet Investment kupuje většinu ve výrobci produktů z recyklované pryže Regutec

29.12.2025 14:30 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Investiční společnost Jet Investment brněnského miliardáře Igora Faita kupuje většinový podíl ve výrobci produktů z recyklované pryže Regutec. Firma má obrat okolo půl miliardy korun, 200 zaměstnanců a výrobní závody v Hrušovanech u Brna a Nemčičkách u Židlochovic. Jet Investment o tom informovala v tiskové zprávě. Hodnotu transakce neuvedla, server E15 odhaduje, že se pohybuje ve stovkách milionů korun.
 
"Transakce představuje pro Jet Investment začátek budování širší evropské platformy zaměřené na produkty z recyklovaných materiálů. Vidíme zde značný potenciál, a to jak v rozšiřování výroby, tak v dalším růstu na evropských trzích. Naším cílem je firmu dlouhodobě rozvíjet a postupně vytvářet širší skupinu se zaměřením na zpracování recyklovaných materiálů," uvedl Marek Malík, řídící partner Jet Investment.

Regutec dodává materiály pro fitness, dětská hřiště, železniční i stavební výstavbu, kde se využívají pro tlumení vibrací či snížení hluku. Investiční skupina kupuje 70 procent firmy od dosavadních spolumajitelů Jaroslavy Maláškové, Libora Vavery a Michaely Fialové. Všichni dosavadní akcionáři zůstávají ve svých výkonných pozicích. Malášková a Vavera si část akcií ponechali. Společnost se stane součástí fondu soukromých investorů Jet 3.

"Trh s produkty z recyklované pryže nabízí stále větší příležitosti, proto jsme rádi, že jsme získali partnera, který rozumí průmyslové výrobě, má zkušenosti s růstem firem na mezinárodní úrovni a umožní nám nabízený potenciál naplno využít. Věřím, že společně dokážeme posunout Regutec ještě dál a otevřít nové možnosti, na které bychom jako samostatná firma jen těžko dosáhli," uvedla generální ředitelka Regutec Malášková.

Jet Investment se od vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých společností výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní. Spolupodílníky jsou Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík. Ve fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva za 17 miliard korun. Prostřednictvím fondů Jet 2 a Jet 3 investuje do středně velkých středoevropských průmyslových společností se silným růstovým potenciálem. Realitní fond Jet Industrial Lease investuje do průmyslových nemovitostí. Fond Jet Venture se zaměřuje na slibné technologické firmy, jež mají potenciál proměnit tradiční průmyslová a obchodní odvětví.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: pixinoo Shutterstock Na Chomutovsku by mohl vzniknout závod na zpracování skleněného odpadu Nedopalky Foto: Pawel Czerwinski Unsplash Slovensko testuje použití asfaltu s příměsí recyklovaných cigaretových nedopalků Textilní odpad Foto: Depositphotos Textilka Retex spustila výrobní linku, která umí udělat až osmivrstvou textilii

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist