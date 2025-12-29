Jet Investment kupuje většinu ve výrobci produktů z recyklované pryže Regutec
Regutec dodává materiály pro fitness, dětská hřiště, železniční i stavební výstavbu, kde se využívají pro tlumení vibrací či snížení hluku. Investiční skupina kupuje 70 procent firmy od dosavadních spolumajitelů Jaroslavy Maláškové, Libora Vavery a Michaely Fialové. Všichni dosavadní akcionáři zůstávají ve svých výkonných pozicích. Malášková a Vavera si část akcií ponechali. Společnost se stane součástí fondu soukromých investorů Jet 3.
"Trh s produkty z recyklované pryže nabízí stále větší příležitosti, proto jsme rádi, že jsme získali partnera, který rozumí průmyslové výrobě, má zkušenosti s růstem firem na mezinárodní úrovni a umožní nám nabízený potenciál naplno využít. Věřím, že společně dokážeme posunout Regutec ještě dál a otevřít nové možnosti, na které bychom jako samostatná firma jen těžko dosáhli," uvedla generální ředitelka Regutec Malášková.
Jet Investment se od vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých společností výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní. Spolupodílníky jsou Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík. Ve fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva za 17 miliard korun. Prostřednictvím fondů Jet 2 a Jet 3 investuje do středně velkých středoevropských průmyslových společností se silným růstovým potenciálem. Realitní fond Jet Industrial Lease investuje do průmyslových nemovitostí. Fond Jet Venture se zaměřuje na slibné technologické firmy, jež mají potenciál proměnit tradiční průmyslová a obchodní odvětví.
