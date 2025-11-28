Na Chomutovsku by mohl vzniknout závod na zpracování skleněného odpadu
V Málkově počítá investor s kapacitou 120 000 tun odpadu za rok. Závod bude recyklovat odpad ze zelených a bílých kontejnerů na sklo, autoskla, okenní tabule, plochá skla a další.
Po vyčištění a vytřídění budou střepy surovinou pro sklářskou výrobu, kde nahradí primární suroviny a zároveň sníží spotřebu energie pro tavení a výrobu. Moderní technologie umožní vytřídit z odpadu zhruba 98 procent skla, uvádí oznámení k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).
Recyklace bude automatizovaná. Personál bude jen plnit násypky sklovinou, nakládat hotové výrobky na nákladní auta a dohlížet na chod a pravidelné čištění zařízení. Podnik má být v provozu celý týden s výjimkou neděle. Práce pro 30 zaměstnanců bude na tři směny. Součástí záměru jsou i veškerá potřebná napojení na okolní komunikace a technickou infrastrukturu.
