https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-chomutovsku-by-mohl-vzniknout-zavod-na-zpracovani-skleneneho-odpadu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Na Chomutovsku by mohl vzniknout závod na zpracování skleněného odpadu

28.11.2025 17:53 | MÁLKOV (ČTK)
Foto | pixinoo / Shutterstock
Na Chomutovsku by mohl vzniknout podnik na zpracování skleněného odpadu. Střepy vytříděné z komunálního odpadu by se po vyčištění vracely do sklářské výroby. ČTK to zjistila z oznámení na úřední desce krajského úřadu. Investorem je společnost SR Glass Recycling se sídlem v Chomutově, která vlastní pozemky v průmyslové zóně na východním okraji obce Málkov. Zprovoznění je v plánu příští rok, podnik zaměstná 30 lidí.
 
Záměr reaguje na novelizaci odpadové legislativy, která požaduje, aby od roku 2030 nebyl na skládky ukládaný žádný komunální odpad vhodný k recyklaci nebo jinému využití. Dlouhodobým cílem je omezit skládkování komunálního odpadu po roce 2035 na maximálně deset procent.

V Málkově počítá investor s kapacitou 120 000 tun odpadu za rok. Závod bude recyklovat odpad ze zelených a bílých kontejnerů na sklo, autoskla, okenní tabule, plochá skla a další.

Po vyčištění a vytřídění budou střepy surovinou pro sklářskou výrobu, kde nahradí primární suroviny a zároveň sníží spotřebu energie pro tavení a výrobu. Moderní technologie umožní vytřídit z odpadu zhruba 98 procent skla, uvádí oznámení k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Recyklace bude automatizovaná. Personál bude jen plnit násypky sklovinou, nakládat hotové výrobky na nákladní auta a dohlížet na chod a pravidelné čištění zařízení. Podnik má být v provozu celý týden s výjimkou neděle. Práce pro 30 zaměstnanců bude na tři směny. Součástí záměru jsou i veškerá potřebná napojení na okolní komunikace a technickou infrastrukturu.

