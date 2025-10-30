Slovensko testuje použití asfaltu s příměsí recyklovaných cigaretových nedopalků
30.10.2025 12:52 | BRATISLAVA (ČTK)
"Technologie přináší vícero výhod. Zlepšuje odolnost asfaltu vůči vodě, čímž se snižuje riziko vzniku trhlin a poškození způsobené mrazem či deštěm. Zvyšuje mechanickou stabilitu povrchu, což je důležité zejména na silnicích s intenzivním provozem, a zároveň snižuje riziko tvorby kolejí a deformací," uvedl Hugo Repáň, ředitel společnosti Reneso, jež vlákna z cigaretových nedopalků vyrábí.
V rámci pilotního projektu, který zahrnuje rekonstrukci zhruba dva kilometry dlouhého úseku silnice ve vesnici Malinovo, stavitelé použijí jednu tunu recyklovaných vláken. To odpovídá zhruba dvěma milionům kusů cigaretových nedopalků a tabákových náplní. Podle kraje tento odpad, který běžně znečišťuje ulice, může prodloužit životnost silnic.
