Slovensko testuje použití asfaltu s příměsí recyklovaných cigaretových nedopalků

30.10.2025 12:52 | BRATISLAVA (ČTK)
Foto | Pawel Czerwinski / Unsplash
Slovensko poprvé využilo při asfaltování silnic příměs vláken z recyklovaných cigaretových filtrů a tabákových náplní. Pokud se tato metoda využití uvedeného odpadu na vozovce nedaleko Bratislavy osvědčí, může být využita i na dalších silnicích. Informoval o tom úřad Bratislavského kraje, který na projektu spolupracuje s několika partnery.
 
Použitá technologie podle kraje vychází z moderního typu asfaltové směsi, ve které běžná celulózová vlákna nahrazuje recyklovaný materiál z filtrů tabákových výrobků.

"Technologie přináší vícero výhod. Zlepšuje odolnost asfaltu vůči vodě, čímž se snižuje riziko vzniku trhlin a poškození způsobené mrazem či deštěm. Zvyšuje mechanickou stabilitu povrchu, což je důležité zejména na silnicích s intenzivním provozem, a zároveň snižuje riziko tvorby kolejí a deformací," uvedl Hugo Repáň, ředitel společnosti Reneso, jež vlákna z cigaretových nedopalků vyrábí.

V rámci pilotního projektu, který zahrnuje rekonstrukci zhruba dva kilometry dlouhého úseku silnice ve vesnici Malinovo, stavitelé použijí jednu tunu recyklovaných vláken. To odpovídá zhruba dvěma milionům kusů cigaretových nedopalků a tabákových náplní. Podle kraje tento odpad, který běžně znečišťuje ulice, může prodloužit životnost silnic.

