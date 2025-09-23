Textilka Retex spustila výrobní linku, která umí udělat až osmivrstvou textilii
Textilie se používají například v kolejových vozidlech, na stavbách silnic, železnic či tramvajových tratí, ale i při stavbách budov či v pračkách a myčkách. "Vrcholem použití v dopravě je letecký průmysl a spolupracujeme i se zbrojním průmyslem," vyjmenoval Šimek. Výrobky společnost vyvíjí na míru společně se zákazníky. Tím, jak se vlastnosti zlepšují, přicházejí zákazníci noví. "V červnu jsme byli na výstavě cirkulární ekonomiky v Bruselu a chtějí s námi spolupracovat tři čtyři obří korporace z oděvního a nábytkářského průmyslu. To budou obrovské objemy," řekl Šimek.
Dalším výrobkem jsou retenční desky, které pomáhají zachycovat vodu. Slouží pro pěstování květin, městských trávníků, ale i ve vinicích či sadech. "Všude tam, kde je nedostatek vody. Máme aplikace v Izraeli či v Chile," řekl Šimek.
Roční kapacita linky je 4000 tun. "Je jako stavebnice, takže do ní můžeme přidat další části a může umět další věci," řekl Šimek. Výrobky z Krumlova jsou také téměř vždy recyklovatelné a znovu použitelné. Izolační vrstvy navíc mají trvanlivost mnoho desetiletí.
Současná výrobní kapacita je dostačující. V Krumlově sice existuje možnost další expanze, ale budoucnost vidí Šimek spíš ve stavbě továrny mimo Evropu. Velmi atraktivní jsou v současnosti severoafrické země v jižním Středomoří. Kromě levnější pracovní síly je to i díky obchodním dohodám, které umožňují prohlásit výrobek za evropský, i když nějaký díl pochází z Maroka, Tuniska či Egypta. "Trendem je deglobalizace, takže se vyplatí vyrábět na více místech světa," vysvětlil Šimek.
Aktuálně má firma 218 zaměstnanců. Pokud bude práce, bude nabírat další. Letošní tržby by měly dosáhnout zhruba 750 milionů korun.
