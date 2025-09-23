https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/textilka-retex-spustila-vyrobni-linku-ktera-umi-udelat-az-osmivrstvou-textilii
Textilka Retex spustila výrobní linku, která umí udělat až osmivrstvou textilii

23.9.2025 20:59 | MORAVSKÝ KRUMLOV (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Textilka Retex z Moravského Krumlova na Znojemsku spustila do ostrého provozu linku, která dokáže vyrobit z recyklovaného vlákna až osmivrstvé textilie. Podle generálního ředitele Roberta Šimka je linka vyrobená podniku na míru a její možnosti jsou v Evropě unikátní, řekl novinářům. Textilie jsou použitelné v mnoha odvětvích od dopravy po stavby.
 
Nová linka umožnila vylepšit vlastnosti tepelných a akustických izolací. Umí pracovat jak s jednodruhovým, tak směsným materiálem. Díky laminovací části lze do výrobku přidat i další materiály, které vlastnosti dále vylepšují. Linka umí vytvořit například materiál, který 15 minut odolává hoření, ačkoliv jeho základem jsou vlákna z použitého oblečení. "Na lince umíme pracovat jak s umělými vlákny, tak s bavlnou a vlnou," doplnil Šimek.

Textilie se používají například v kolejových vozidlech, na stavbách silnic, železnic či tramvajových tratí, ale i při stavbách budov či v pračkách a myčkách. "Vrcholem použití v dopravě je letecký průmysl a spolupracujeme i se zbrojním průmyslem," vyjmenoval Šimek. Výrobky společnost vyvíjí na míru společně se zákazníky. Tím, jak se vlastnosti zlepšují, přicházejí zákazníci noví. "V červnu jsme byli na výstavě cirkulární ekonomiky v Bruselu a chtějí s námi spolupracovat tři čtyři obří korporace z oděvního a nábytkářského průmyslu. To budou obrovské objemy," řekl Šimek.

Dalším výrobkem jsou retenční desky, které pomáhají zachycovat vodu. Slouží pro pěstování květin, městských trávníků, ale i ve vinicích či sadech. "Všude tam, kde je nedostatek vody. Máme aplikace v Izraeli či v Chile," řekl Šimek.

Roční kapacita linky je 4000 tun. "Je jako stavebnice, takže do ní můžeme přidat další části a může umět další věci," řekl Šimek. Výrobky z Krumlova jsou také téměř vždy recyklovatelné a znovu použitelné. Izolační vrstvy navíc mají trvanlivost mnoho desetiletí.

Současná výrobní kapacita je dostačující. V Krumlově sice existuje možnost další expanze, ale budoucnost vidí Šimek spíš ve stavbě továrny mimo Evropu. Velmi atraktivní jsou v současnosti severoafrické země v jižním Středomoří. Kromě levnější pracovní síly je to i díky obchodním dohodám, které umožňují prohlásit výrobek za evropský, i když nějaký díl pochází z Maroka, Tuniska či Egypta. "Trendem je deglobalizace, takže se vyplatí vyrábět na více místech světa," vysvětlil Šimek.

Aktuálně má firma 218 zaměstnanců. Pokud bude práce, bude nabírat další. Letošní tržby by měly dosáhnout zhruba 750 milionů korun.

Zdeněk Meitner
