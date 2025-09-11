https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/z-kavovych-slupek-vznika-diky-mladym-inovatorum-kosmetika-i-plastelina
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Z kávových slupek vzniká díky mladým inovátorům kosmetika i plastelína

11.9.2025 10:40 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | Inovační agentura JIC 
Co pro jedny končí v odpadu, může být pro jiné začátkem podnikatelského příběhu. Jako je tomu u přírodní kosmetiky vyrobené z kávových slupek nebo u kompostovatelné plastelíny pro děti. Právě takové projekty vznikly díky programu EIT Food Challenge Lab, který v Česku pořádá inovační agentura JIC.
 
Kávový chaff – papírově tenká slupka, která se odloupne z kávového zrna při pražení – je běžně považován za bezcenný odpad. Matěj Černý a Martin Kubelka v něm ale našli cenný zdroj polyfenolů, přírodních antioxidantů.

„Antioxidanty obsažené v chaffu pomáhají neutralizovat volné radikály, které poškozují pokožku. Díky tomu se hodí do anti-age produktů. Podporují pružnost kůže a pomáhají zpomalit její stárnutí,“ vysvětluje Matěj Černý, který spolu s Martinem Kubelkou zvítězili v programu zaměřeném na využití bioodpadu.

Ačkoliv šli do hackathonu bez předchozí podnikatelské zkušenosti, dnes uvažují o založení firmy a mezinárodní expanzi, a to vnímají jako největší přínos programu. „Challenge Lab nám otevřel dveře do světa byznysu. Nečekali jsme, že nás tohle začne tolik bavit, ale teď je to něco, čemu bychom se chtěli věnovat naplno,“ říká Kubelka.

Po roce je jejich projekt GreenCycleCosmetics ve fázi validace – jednají s kosmetickými firmami, sbírají zpětnou vazbu a optimalizují složení tak, aby extrakt splňoval očekávání trhu.

„Vítězové Challenge Labu 2024 ukázali, že s vědeckým základem, otevřeností ke změně a správným mentoringem se dá během krátké doby vytvořit řešení s evropským potenciálem,“ shrnuje za organizační tým Jiří Zhoř z inovační agentury JIC.

Zdroj | Inovační agentura JIC 

Z kávového odpadu plastelína pro děti

Na Challenge Lab přišla i dvojice studentek biochemie Lenka Jurasová a Zdenka Vilhanová, a to s odvážným plánem vytvořit pevný a ekologický materiál, který by nahradil plast v různých produktech. „Díky konzultacím jsme nápad úplně překopaly a výsledkem je řešení, které je lepší než to původní,“ popisuje Zdenka Vilhanová kompostovatelnou plastelínu z kávového chaffu.

Na rozdíl od běžné plastelíny po vytvarování postupně ztvrdne, takže z ní děti můžou vytvářet trvalé výtvory – podobně jako z moduritu. „Především má ale jednoduché složení, neobsahuje žádné škodliviny a děti si s ní mohou bezpečně hrát. A klidně ji i omylem ochutnat,“ pokračuje Vilhanová.

Další kroky už mají autorky nápadu jasně dané: doladit složení modelíny, získat evropskou certifikaci, založit firmu a najít vhodné prostory pro výrobu, ideálně v Brně. Vizi mají obě ale širší. Chtějí postupně expandovat z Česka na Slovensko i do dalších evropských zemí – všude tam, kde pražírny řeší, co se zbytkovým kávovým odpadem.

„Mentoring a odborné vedení během Challenge Labu vidím jako klíčovou hodnotu celé soutěže. Hackathon nám pomohl nejen nasměrovat vývoj, ale také připravit se na zpětnou vazbu od zákazníků a uvažovat o výrobě ve větším měřítku,“ hodnotí Zdenka Vilhanová.

Challenge Lab je hackathon, který řeší reálné tržní výzvy v oblasti potravinového odpadu. V úzké spolupráci s firmami a mentory hledají účastníci funkční řešení a přetvářejí je v první prototypy nebo podnikatelské záměry.

Letošní ročník se zaměří na témata spojená s udržitelnými návyky generace Z a se snižováním plýtvání jídlem v maloobchodě. Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy do poloviny září na webu https://www.jic.cz/cz/challenge-lab-2025.

reklama
 
Jana Pokorná
Inovační agentura JIC 
tisknout poslat
Dále čtěte |
Automobilka Foto: zhuzhu Depositphotos Europoslanci schválili nová pravidla pro recyklaci v automobilovém průmyslu Práce se dřevem Foto: librakv Shutterstock V Brně plánují postavit Cirkulární dům s ReUse centrem a dílnami Textilní odpad Foto: Depositphotos Na české recyklátory textilu se obracejí kvůli požadavkům EU i velké korporace

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 58

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 21

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 29

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 38

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 34

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1

Návrh na proměnu okolí Ponávky v Brně počítá s širším korytem toku i mokřadem

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist