Z kávových slupek vzniká díky mladým inovátorům kosmetika i plastelína
„Antioxidanty obsažené v chaffu pomáhají neutralizovat volné radikály, které poškozují pokožku. Díky tomu se hodí do anti-age produktů. Podporují pružnost kůže a pomáhají zpomalit její stárnutí,“ vysvětluje Matěj Černý, který spolu s Martinem Kubelkou zvítězili v programu zaměřeném na využití bioodpadu.
Ačkoliv šli do hackathonu bez předchozí podnikatelské zkušenosti, dnes uvažují o založení firmy a mezinárodní expanzi, a to vnímají jako největší přínos programu. „Challenge Lab nám otevřel dveře do světa byznysu. Nečekali jsme, že nás tohle začne tolik bavit, ale teď je to něco, čemu bychom se chtěli věnovat naplno,“ říká Kubelka.
Po roce je jejich projekt GreenCycleCosmetics ve fázi validace – jednají s kosmetickými firmami, sbírají zpětnou vazbu a optimalizují složení tak, aby extrakt splňoval očekávání trhu.
„Vítězové Challenge Labu 2024 ukázali, že s vědeckým základem, otevřeností ke změně a správným mentoringem se dá během krátké doby vytvořit řešení s evropským potenciálem,“ shrnuje za organizační tým Jiří Zhoř z inovační agentury JIC.
Z kávového odpadu plastelína pro děti
Na Challenge Lab přišla i dvojice studentek biochemie Lenka Jurasová a Zdenka Vilhanová, a to s odvážným plánem vytvořit pevný a ekologický materiál, který by nahradil plast v různých produktech. „Díky konzultacím jsme nápad úplně překopaly a výsledkem je řešení, které je lepší než to původní,“ popisuje Zdenka Vilhanová kompostovatelnou plastelínu z kávového chaffu.
Na rozdíl od běžné plastelíny po vytvarování postupně ztvrdne, takže z ní děti můžou vytvářet trvalé výtvory – podobně jako z moduritu. „Především má ale jednoduché složení, neobsahuje žádné škodliviny a děti si s ní mohou bezpečně hrát. A klidně ji i omylem ochutnat,“ pokračuje Vilhanová.
Další kroky už mají autorky nápadu jasně dané: doladit složení modelíny, získat evropskou certifikaci, založit firmu a najít vhodné prostory pro výrobu, ideálně v Brně. Vizi mají obě ale širší. Chtějí postupně expandovat z Česka na Slovensko i do dalších evropských zemí – všude tam, kde pražírny řeší, co se zbytkovým kávovým odpadem.
„Mentoring a odborné vedení během Challenge Labu vidím jako klíčovou hodnotu celé soutěže. Hackathon nám pomohl nejen nasměrovat vývoj, ale také připravit se na zpětnou vazbu od zákazníků a uvažovat o výrobě ve větším měřítku,“ hodnotí Zdenka Vilhanová.
Challenge Lab je hackathon, který řeší reálné tržní výzvy v oblasti potravinového odpadu. V úzké spolupráci s firmami a mentory hledají účastníci funkční řešení a přetvářejí je v první prototypy nebo podnikatelské záměry.
Letošní ročník se zaměří na témata spojená s udržitelnými návyky generace Z a se snižováním plýtvání jídlem v maloobchodě. Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy do poloviny září na webu https://www.jic.cz/cz/challenge-lab-2025.
