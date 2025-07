Jihlava chce od roku 2030 spalovat svůj odpad ve Žďáru nad Sázavou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Jihlava chce od roku 2030 vozit svůj komunální odpad do Žďáru nad Sázavou, kde se bude spalovat. Do města vzdáleného asi 40 kilometrů pojede z Jihlavy a okolní obcí odhadem deset naložených aut denně. Záměr vyplývá ze schváleného memoranda, ke kterému by se vedle Žďáru nad Sázavou měly připojit i Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě."Je to strašně důležité, protože od roku 2030 je zákaz skládkování. Jihlava musí nějakým způsobem řešit své odpady," řekl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). Se zákazem skládkování odpadu, který lze recyklovat nebo energeticky využít, počítá od roku 2030 zákon o odpadech. Poplatek za uložení ostatního odpadu se bude zvyšovat. Cílem je motivovat k třídění odpadu a využívání odpadu k výrobě tepla a elektřiny.

Záměr vozit nevyužitelný odpad z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou je dobrou variantou i podle opozičního zastupitele Radka Hoška (STAN). "Ekonomicky by to mělo být zajímavější, než to nechat vozit do Brna. V tuto chvíli si myslím, že ani jiná varianta pro Jihlavu není ne stole," řekl ČTK Hošek.

Výstavba spalovny komunálního odpadu se před lety řešila přímo v Jihlavě. Nikdy se nevybudovala, což je podle primátora škoda. "Sice je to obrovská investice, ale energie, která se z toho získává, je výhodná a nemuseli bychom odpad nikam vozit," řekl Ryška. Jihlava už teď vozí asi 2000 tun odpadu ročně do spalovny společnosti SAKO Brno. Jednání s ní byla podle Ryšky složitá, navíc neřeší likvidaci veškerého odpadu, kterého Jihlava ročně vyprodukuje asi 9000 tun. Odpadu města a okolních obcí je ročně asi 20 000 tun.

Zařízení na spalování odpadu s multipalivovým kotlem, který umožňuje pálit odpad i biomasu, chce ve Žďáru nad Sázavou budovat městská společnost SATT. Soukromý investor chce podobné zařízení stavět i v Třebíči. Žádná spalovna na Vysočině není.

